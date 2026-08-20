Atención | Cuáles son los límites y las reglas para ingresar o salir de Argentina con más de USD 10.000

Los gobiernos establecen ciertas restricciones a la hora de cruzar la frontera. Argentina, por ejemplo, estableció nuevos límites sobre la cantidad de dinero en efectivo que se podrá trasladar tanto para viajes al exterior como para ingresar al país.

La normativa vigente establece un límite de USD 10.000 de efectivo y otros valores, aunque las condiciones cambian según se trate de entrar o salir del país.

La medida alcanza a viajeros de cualquier categoría y tripulantes, por lo que no se trata de una disposición exclusiva para extranjeros.

La regulación fue establecida por la Resolución General 5659/2025 de ARCA, que actualizó las reglas para el ingreso y egreso de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y metales preciosos amonedados.

Cuánto dinero se puede ingresar a Argentina

Al ingresar al país, se puede llevar dinero por un monto igual o superior a USD 10.000, pero existe una condición fundamental: debe ser declarado ante la Aduana.

La declaración se realiza al momento del ingreso mediante el formulario OM 2249-A, que es integrado y emitido por el servicio aduanero y firmado por el viajero.

Oficial | Argentina prohibirá el ingreso y la salida a ciudadanos y extranjeros con esta suma de dinero.

El monto se calcula tomando como referencia el tipo de cambio comprador del Banco Nación correspondiente al cierre del día hábil anterior al ingreso.

Por lo tanto, superar los USD 10.000 no significa que esté prohibido entrar a Argentina con ese dinero. Lo que establece la norma es la obligación de declararlo.

Qué pasa al salir de Argentina con más de USD 10.000

Los viajeros solamente pueden llevar como equipaje o pacotilla menos de USD 10.000 en efectivo en moneda extranjera, instrumentos negociables al portador en moneda extranjera o metales preciosos amonedados.

Cuando el monto es igual o superior a USD 10.000, el dinero en moneda extranjera no puede salir simplemente dentro del equipaje. La operación debe realizarse a través de una entidad autorizada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Es decir, el límite de USD 10.000 funciona de manera diferente según el sentido del viaje:

Para entrar al país, el monto debe declararse;

Para salir con moneda extranjera, existen restricciones adicionales que deben autorizarse mediante las entidades cambiarias.

¿Y si se trata de pesos argentinos?

La normativa también contempla el dinero en moneda nacional.

Si una persona sale del país con un monto de pesos argentinos igual o superior al equivalente a USD 10.000, puede hacerlo mediante una declaración ante el servicio aduanero.

Para ese trámite se utiliza el formulario OM 2250-B, que debe presentarse al momento de la salida.

¿Cuál es el límite de efectivo para los menores de edad?

Para los mayores de 16 años o emancipados, el límite de referencia es de USD 10.000.