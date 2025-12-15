Exceder la velocidad máxima es una infracción grave que puede derivar en multas de hasta $ 3.000.000. por eso, controlar la velocidad y estar atento a los radares es clave para evitar sanciones.

Lo más común es que para encontrar cámaras de velocidad es identificar carteles con leyendas como “Radar vigila” o “Fiscalización de velocidad”, pero hay un detalle mejor que pocos conocen y que puede ayudar a anticipar la presencia de un radar.

¿Cómo saber dónde hay radares sin usar apps?

Además de las cámaras visibles, existe un sistema oculto bajo el asfalto. Se trata de las espiras, bobinas de cables instaladas en el pavimento con forma de cuadrado, que funcionan como sensores para medir la velocidad de los vehículos.

Google Maps

Además, estas espiras también sirven para medir el flujo vehicular y planificar soluciones en horas pico. Este método está homologado y se utiliza en la mayoría de los radares fijos en Argentina.

Cómo funcionan las espiras de velocidad

Identificación visual : las espiras se detectan por marcas en el pavimento, generalmente dos cuadrados o rectángulos.

Medición : cuando el vehículo pasa sobre la primera espira, se activa el sistema. Al pasar sobre la segunda, se calcula el tiempo exacto entre ambas.

Infracción: si supera el límite, el sistema acciona la cámara y genera la fotomulta.

¿Cuánto cuestan las cultas en diciembre 2025?

En la provincia de Buenos Aires, el valor de la Unidad Fija (UF) es de $ 1.711, lo que eleva las multas a cifras millonarias:

Exceso de velocidad o alcoholemia: hasta $ 1.711.000.

Semáforo en rojo o falta de documentación: entre $ 171.100 y $ 855.500.

Sin seguro, sin patente o mal estacionado: desde $ 85.550.

Usar el celular al volante: entre $ 171.100 y $ 342.200.

Sin VTV: hasta $ 1.711.000.

En la Ciudad de Buenos Aires, la UF vale $ 798,51 hasta marzo 2026. Algunas infracciones son: