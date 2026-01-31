El Gobierno nacional actualizó la normativa de tránsito que modifica los plazos, los controles psicofísicos y la digitalización total de la Licencia Nacional de Conducir.

Desde la publicación del Decreto 196/2025, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 incorporó una serie de reformas que impactan directamente en los conductores argentinos.

Entre los cambios más importantes se destacan la digitalización total del carnet, renovación del docuemnto, nuevos plazos de validez según la edad, controles médicos obligatorios y un sistema de puntos destinado a mejorar la seguridad vial.

¿Qué duración tendrá la licencia de conducir según la edad?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) definió nuevos períodos de vigencia basados en la edad del conductor y la categoría del vehículo habilitado:

Menores de 21 años: vigencia de 5 años, únicamente para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola).

vigencia de 5 años, únicamente para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola). De 21 a 65 años: validez de 5 años, sin necesidad de renovación durante ese período.

validez de 5 años, sin necesidad de renovación durante ese período. De 65 a 70 años : renovación cada 3 años.

: renovación cada 3 años. Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

Además, a partir de los 65 años, las licencias de las clases A, B y G deben revalidar el examen psicofísico cada tres años, mientras que las de las clases C, D y E lo harán cada dos años.

¿Qué se necesita para renovar la licencia de conducir?

Uno de los cambios más importantes introducidos por el Decreto 196/2025 es la exigencia de presentar un certificado de aptitud psicofísica en cada renovación, sin importar la edad del conductor.

El examen puede realizarse en centros médicos públicos o privados que cuenten con profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será el encargado de cargar los resultados en el sistema nacional, lo que permite aprobar la renovación de forma instantánea.

Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se acredite la aptitud necesaria para conducir.

¿Cómo obtener o renovar la licencia desde Mi Argentina?

El trámite puede realizarse de manera totalmente digital a través de la app o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de acudir al centro emisor. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la sección “Renovación y/o ampliación de licencia”.

Verificar los datos personales y realizar el pago de las boletas correspondientes.

Elegir los prestadores autorizados para los exámenes médicos o cursos requeridos.

Esperar que los resultados sean cargados al sistema por el prestador.

Acceder al carnet en formato digital dentro de la aplicación.

En caso de preferir la versión física, el conductor deberá contactar al Centro Emisor de Licencias de su jurisdicción.

¿Cómo es la nueva licencia de conducir digital?

La Licencia Nacional de Conducir tiene ahora un formato completamente digital, que puede mostrarse desde la aplicación Mi Argentina.

El documento cuenta con un nuevo diseño y un código QR dinámico, que se actualiza cada 24 horas y permite verificar en tiempo real la vigencia del carnet y el estado psicofísico del titular, incluso en zonas sin señal o conexión a internet.

El formato físico continúa disponible de forma opcional, aunque con un costo adicional. En ambos casos la validez legal es idéntica, y el vencimiento consignado es el mismo que figura en la versión electrónica.

¿Qué clases de licencias existen en Argentina?

La ley clasifica las licencias según el tipo y peso del vehículo autorizado:

Clase A: motocicletas y triciclos.

motocicletas y triciclos. Clase B : automóviles particulares y utilitarios livianos de hasta 3.500 kg.

: automóviles particulares y utilitarios livianos de hasta 3.500 kg. Clase C: camiones sin acoplado y casas rodantes motorizadas.

camiones sin acoplado y casas rodantes motorizadas. Clase D: transporte de pasajeros, taxis, colectivos, vehículos de emergencia o seguridad.

transporte de pasajeros, taxis, colectivos, vehículos de emergencia o seguridad. Clase E: camiones con acoplado o articulados y maquinaria especial.

camiones con acoplado o articulados y Clase G: maquinaria agrícola.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en octubre 2025?

La renovación de la Licencia Nacional de Conducir en la Ciudad de Buenos Aires tiene un costo total de $ 35.550 en octubre de 2025. El monto se compone de los siguientes conceptos:

Renovación de la Licencia de Conducir: $ 28.750

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CeNAT): $6.800

El pago puede realizarse de forma online a través de la plataforma del Gobierno de la Ciudad o presencialmente en el centro emisor correspondiente.