En esta noticia Precio de multas de infracciones en 2026

Conducir a exceso de velocidad en la provincia de Buenos Aires puede costar muy caro. Desde enero de 2026, las multas por esta infracción oscilan entre $ 271.050 y $ 1.807.000, según la gravedad y el criterio del juez de faltas.

Este comportamiento se considera una falta grave porque aumenta el riesgo de accidentes, reduce la capacidad de reacción y eleva la distancia de frenado.

Pero el exceso de velocidad no es la única infracción que puede afectar tu bolsillo. La provincia actualizó el valor de todas las multas y algunas superan el millón de pesos.

Precio de multas de infracciones en 2026

Los valores se calculan en Unidades Fijas (UF), que se ajustan según el precio de la nafta oficial. Aquí están las sanciones más comunes:

Exceso de velocidad: $ 271.050 a $ 1.807.000 (150 a 1000 UF).

Circular sin VTV: $ 542.100 a $ 1.807.000 (300 a 1000 UF).

Alcohol o drogas al volante: $ 361.400 a $ 1.807.000 (200 a 1000 UF).

Circular en contramano o por banquina: $ 361.400 a $ 1.807.000.

Pasar semáforo en rojo: $ 180.700 a $ 903.500.

Negarse a mostrar documentación: $ 180.700 a $ 903.500.

No usar cinturón o casco: $ 180.700 a $ 903.500.

Usar el celular mientras se conduce: $ 180.700 a $ 361.400.

Conducir sin seguro: $ 90.350 a $ 180.700.

Mal estacionamiento: $ 90.350 a $ 180.700.

Circular sin patente: $ 90.350 a $ 180.700.

¿Por qué estas multas son tan altas?

El objetivo es reducir la siniestralidad vial. Las autoridades sostienen que el exceso de velocidad y el consumo de alcohol son las principales causas de accidentes graves. Las sanciones buscan desalentar estas conductas y promover el respeto por las normas.

¿Cómo saber si tengo multas en la provincia de Buenos Aires?

Consultar las infracciones es sencillo y se hace online. Sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de infracciones de tránsito bonaerense. Elige el método de búsqueda: por DNI o por patente. Completa los datos y valida el código de seguridad. Revisa el detalle de las multas y descarga el comprobante. Accede a las opciones de pago o presenta el descargo si corresponde.

Consejos para evitar sanciones