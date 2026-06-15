Clara Brugada, la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, anunció un extenso paquete de incentivos fiscales que incluye la condonación total de multas y recargos en diversos conceptos, como parte de la estrategia “Tu mejor año fiscal: beneficios sonantes y constantes para ti”, aprobada por el Congreso local.

La iniciativa tiene como finalidad aliviar la carga económica de las familias y promover una recaudación más equitativa, haciendo especial hincapié en los sectores de menores ingresos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que estas acciones sitúan “al centro el bienestar de la gente”, al mismo tiempo que refuerzan la justicia fiscal.

“Con estas acciones cumplimos y ponemos al centro el bienestar de la gente con una recaudación justa”, puntualizó la mandataria capitalina al presentar los beneficios que estarán en vigor durante 2026.

Beneficios en 2026. Gobierno de CDMX

Condonación total y facilidades para la regularización de adeudos

Uno de los ejes centrales del programa es la condonación del 100% en recargos y multas del impuesto predial, lo que facilitará a un gran número de contribuyentes regularizarse sin enfrentarse a penalizaciones adicionales.

Sin omitir que los propietarios de viviendas de bajo valor catastral podrán regularizar su situación a través de un pago único de mil pesos, lo cual representa un estímulo directo para hogares con recursos limitados.

La Clara Brugada destacó que la estrategia se enfoca en aquellos que más lo requieren.

“Justicia fiscal para los que menos tienen”, manifestó, al señalar que también se implementará un descuento del 50 por ciento en Derechos de Agua, así como trámites simplificados y facilidades administrativas para jubilados, pensionados, madres solteras con dependientes económicos menores de edad y personas con discapacidad permanente.

Con estas acciones cumplimos y ponemos al centro el bienestar de la gente con una recaudación justa. Gobierno de CDMX

Tenencia vehicular y ampliación de beneficios sociales

En el ámbito de la movilidad, se ha llevado a cabo un anuncio significativo por parte del Gobierno de Brugada, que ha determinado un incremento sin precedentes en el subsidio relacionado con la tenencia vehicular.

A partir del año 2026, los automóviles cuyo valor no supere los 638 mil pesos, incluyendo el IVA, estarán exentos del pago de tenencia, siempre que se hayan registrado antes del 31 de marzo.

El nuevo tope supone un aumento considerable respecto del límite vigente en 2025, fijado en 250 mil pesos con IVA.

Asimismo, se estableció una cuota fija bimestral de 68 pesos para el pago de Derechos de Agua, dirigida a jubilados, pensionados, madres solteras con dependientes económicos menores de edad y personas con discapacidad permanente, siempre que se trate de inmuebles de uso habitacional con valor catastral menor a 2,808,466 pesos.