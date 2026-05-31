Cambian los requisitos para renovar la licencia de conducir: qué piden ahora y qué exámenes hay que hacer (foto: archivo).

Las reglas para renovar la licencia de conducir cambiaron en todo el país. A partir de la implementación del Decreto 196/2025, el Gobierno nacional actualizó el sistema de emisión y renovación de los carnets, incorporó la licencia digital con validez nacional y estableció nuevos plazos para los conductores mayores de 65 años.

La medida no implica una prohibición para manejar por cuestiones de edad, pero sí exige controles más frecuentes para mantener vigente la habilitación.

Qué cambia para los conductores mayores de 65 años

Según la nueva reglamentación, las personas que tengan más de 65 años deberán acreditar periódicamente su aptitud psicofísica para continuar conduciendo.

Para las licencias particulares de las categorías A, B y G, la renovación deberá realizarse cada tres años una vez superada esa edad. En tanto, quienes tengan más de 70 años deberán efectuar el trámite todos los años.

La normativa mantiene la vigencia de cinco años para los conductores de entre 21 y 65 años.

Licencia digital y nuevos controles

El Decreto 196/2025 también oficializó la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, con validez en todo el territorio argentino. El documento podrá visualizarse desde las plataformas habilitadas y tendrá la misma validez legal que la versión física.

La medida no implica una prohibición para manejar por cuestiones de edad, pero sí exige controles más frecuentes para mantener vigente la habilitación.

Para renovar el carnet será obligatorio presentar una constancia de aptitud psicofísica emitida por profesionales o centros de salud registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Qué se evalúa en el examen psicofísico

El control médico busca determinar si la persona mantiene las condiciones necesarias para conducir de forma segura.

Entre los aspectos que suelen analizarse se encuentran:

Agudeza visual.

Capacidad auditiva.

Reflejos y coordinación.

Estado general de salud.

Condiciones que puedan afectar la conducción.

Además, los conductores que registren infracciones graves podrán ser convocados a rendir nuevamente evaluaciones teóricas y prácticas para revalidar la licencia.

A quiénes alcanza la nueva medida

Durante 2026, los conductores nacidos entre 1957 y 1961 quedan comprendidos dentro del esquema de renovaciones cada tres años, ya que se encuentran en la franja etaria de entre 65 y 69 años.

Al cumplir los 70 años, la vigencia del carnet pasará a renovarse anualmente, siempre sujeta a la aprobación de los controles médicos correspondientes.

Qué conviene hacer antes de iniciar el trámite

Para evitar inconvenientes al momento de renovar la licencia, las autoridades recomiendan:

Revisar la fecha de vencimiento del carnet.

Consultar los requisitos vigentes en cada jurisdicción.

Regularizar multas o infracciones pendientes.

Gestionar con anticipación la evaluación psicofísica.

Iniciar el trámite antes de que expire la licencia vigente.

La normativa mantiene el criterio de evaluar cada caso de manera individual y no establece una edad máxima para conducir, sino que exige acreditar periódicamente que el conductor conserva las aptitudes necesarias para circular.