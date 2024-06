Astrología: las señales que dan las mujeres cuando ya no están interesadas en su pareja, según su signo del zodíaco

Cada signo del zodíaco tiene sus particularidades y, según la astrología, las señales que dan las mujeres cuando ya no están interesadas en su pareja varían de acuerdo a su signo.

Mientras que a algunas mujeres se les nota casi de inmediato, otras pueden ser más sutiles en mostrar su desinterés. Conocé qué dice la astrología sobre cómo se comporta cada signo cuando el interés en la relación comienza a desvanecerse, según el sitio especializado Horóscopo Negro.

Descubrimiento sorprendente: un estudio científico analiza la evolución de las cucarachas y cómo llegaron a conquistar el mundo

Volvé al gimnasio: un estudio científico reveló que el entrenamiento con pesas alarga la vida

Las señales que dan las mujeres cuando ya no están interesadas: Aries

Cuando las mujeres de Aries pierden el interés, empiezan a discutir más de lo habitual y por cualquier cosa. Nada de lo que hagas les sienta bien y se pone nerviosa fácilmente. Sus caras lo dicen todo: ya no le gusta lo que hacés, lo que decís, ni cómo actuás.

Tauro

Cuando Tauro pierde el interés, notarás que ya no se acerca para nada. Las caricias y muestras de afecto desaparecen. Mantiene distancia y, si te sentás cerca, buscará alejarse. Si intentás acercarte, te hará saber que no quiere estar cerca. Tauro no finge sus sentimientos y su desinterés es claro.

Las mujeres Tauro muestran su desinterés manteniendo distancia física y emocional. (Foto: Pixabay)

Géminis

Cuando Géminis pierde el interés, deja de escribirte y no te responde. Aunque perciba tu desesperación, si no le importa, no te dirá nada. Se vuelve callada, ausente y desinteresada en lo que decís o hacés. No sigue tus conversaciones ni muestra curiosidad.

Cáncer

Cuando este signo pierde interés, deja de ser cariñoso y puede volverse distante o incluso un poco brusco. Aunque no se aleja completamente de inmediato, su comportamiento muestra que algo no está bien. En lugar de retirarse por completo, Cáncer intenta resolver las cosas de manera confrontativa para expresar su decepción.



Leo

Las nacidas bajo el signo de Leo se alejan rápidamente y buscan la compañía de otras personas de manera constante. Evitan permanecer en situaciones o lugares que considera negativos.

Las señales que dan las mujeres cuando ya no están interesadas: Virgo

Cuando Virgo pierde interés en su pareja, se aleja y busca excusas para no estar con vos. Prefiere pasar más tiempo sola o haciendo cosas nuevas. Necesita tiempo para sanar y reflexionar sola sobre lo que realmente quiere.



Emigrar: es uno de los países europeos más baratos para vivir y estos son los requisitos para conseguir la visa de trabajo

El mineral que no te puede faltar para tener una buena memoria: estos son los alimentos donde podés encontrarlo

Libra

Los gestos diarios especiales desaparecen cuando las nacidas en este signo pierden interés. Dejan de esforzarse como solían hacerlo, y esto es evidente. Aunque con los demás muestren una actitud positiva con vos no será igual.



Escorpio

Cuando Escorpio pierde interés, lo expresa claramente y te dirá por qué. Deja de mostrar afecto y no tiene ánimo ni para discutir. Escorpio, que siente intensamente, no puede ocultar su decepción.

Sagitario

Cuando una mujer de Sagitario pierde el interés, se vuelve menos activa en la relación. Ya no comparte tanto ni te corrige, algo que hacía para ayudarte. Esta falta de interacción indica una pérdida significativa de interés emocional.



Algunas características de las mujeres de Sagitario son:

Optimismo y entusiasmo : suelen tener una visión positiva de la vida y enfrentan los desafíos con energía y entusiasmo.





: suelen tener una visión positiva de la vida y enfrentan los desafíos con energía y entusiasmo. Independencia : valoran su libertad y autonomía, disfrutando de explorar el mundo por su cuenta y tomando sus propias decisiones.





: valoran su libertad y autonomía, disfrutando de explorar el mundo por su cuenta y tomando sus propias decisiones. Espíritu aventurero: les encanta viajar, conocer nuevos lugares y vivir experiencias emocionantes. Siempre están en busca de nuevas aventuras.

Sagitario reduce su nivel de actividad y deja de compartir detalles personales cuando pierde interés en alguien. (Foto: Freepik)

Las señales que dan las mujeres cuando ya no están interesadas: Capricornio

Cuando una Capricornio ya no está interesada en vos o en la relación, parece una persona diferente. Se vuelve distante, apática y pierde todo entusiasmo anterior. Aunque no expresa mucho sus emociones verbalmente, solía hacerlo con gestos y detalles que desaparecen.

Acuario

Aunque intenta ser amable, cuando Acuario pierde el interés se distancia gradualmente y su decepción es evidente. Observa su actividad en redes sociales y cómo se aísla, indicativos de apatía creciente que eventualmente puede extinguir la relación.



Piscis

Piscis pasa de estar presente en todas las situaciones a mostrarse indiferente, incluso dejando de discutir como una señal de desistimiento en la relación.