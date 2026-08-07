En un contexto donde cada vez más argentinos se vuelcan al uso de stablecoins para resguardar sus ahorros del contexto económico local, desembarcó en Argentina una propuesta que cambia las reglas del cashback tradicional.

Se trata de Assetback, un programa de recompensas que permite construir un portafolio de inversión con cada compra elegible realizada a través de Bitget Wallet, una billetera virtual diseñada para ahorrar, enviar y gastar dólares digitales, además de acceder a mercados globales.

La plataforma reúne pagos con criptomonedas estables, tarjetas cripto Visa y Mastercard, opciones locales de compra y retiro de fondos.

Como parte de esta iniciativa de recompensas, que se encuentra disponible a nivel global desde el 1 de agosto de 2026, los usuarios pueden elegir recibir Bitcoin, oro (XAUT) o acciones y ETF estadounidenses tokenizados, como NVIDIA, Tesla, Google y el índice S&P 500 .

Cómo funciona Assetback

Cada vez que un usuario paga con la Bitget Wallet Card, una parte de esa compra se convierte automáticamente en el activo que haya elegido de antemano. No hace falta abrir una cuenta de inversión ni operar en una app de trading: la conversión ocurre sola, en cada pago.

Con este programa de recompensas, los usuarios pueden elegir recibir Bitcoin, oro (XAUT) o acciones y ETF estadounidenses tokenizados, como NVIDIA, Tesla, Google y el índice S&P 500. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

En diálogo con El Cronista, Federico García Ferrando, Regional Growth Manager para Latinoamérica de Bitget Wallet, explicó que la conversión se hace con el precio de referencia vigente al momento en que se procesa el cashback, según el mecanismo operativo de la plataforma.

Esas recompensas quedan registradas en tiempo real, pero recién pueden reclamarse siete días después de que la transacción se liquide, un margen que la empresa usa para asegurar que el pago quede definitivamente procesado.

Cuánto se puede ganar y desde qué monto

Un dato que llama la atención de los futuros usuarios es que no hay un piso de compra para empezar a generar recompensas.

La tasa base es del 2%, pero quienes gasten al menos US$100 por mes en Argentina acceden a una tasa mejorada del 3%, llamada “Booster”.

Las recompensas en USDC se acreditan directo al saldo de la tarjeta, sin mínimos para retirarlas . Las de Bitcoin, oro o acciones tokenizadas, en cambio, pasan a la Cuenta de Recompensas recién cuando su valor combinado equivale a 1 USDC .

¿Se pueden vender o transferir a otra plataforma?

Según precisó García Ferrando, los activos que se reciben por Assetback no son puntos ni créditos internos : se emiten como tokens on-chain estándar (WBTC, XAUt y los xStocks correspondientes a cada acción), por lo tanto pueden venderse o transferirse a otras plataformas.

Una vez retirados, pueden transferirse a otras billeteras compatibles y operarse en plataformas externas que admitan esos activos, aunque la disponibilidad y liquidez varían según el país y la plataforma.

Paso a paso: cómo sacar la tarjeta de Bitget Wallet en Argentina

El proceso es totalmente digital, a través de la app de Bitget Wallet. No se necesita cuenta bancaria local , porque la tarjeta está vinculada a la billetera del usuario y no a un banco.

Para solicitar la tarjeta de Bitget Wallet no se necesita cuenta bancaria local. (Fuente: Bitget Wallet) Bitget Wallet

Los pasos, según detalló el ejecutivo a El Cronista, son los siguientes:

Descargar la app de Bitget Wallet. Crear una billetera Ingresar a la pestaña “Card” y seleccionar “Apply” Completar la verificación de identidad con Immersve —el emisor Mastercard de la tarjeta— usando un documento de identidad vigente.

¿Hay que pagar impuestos por estas recompensas?

Desde Bitget Wallet no se da asesoramiento fiscal ni se determina si un usuario debe declarar estas recompensas ante ARCA, según explicó García Ferrando.

La recomendación oficial es consultar con un asesor impositivo local, ya que el tratamiento fiscal de criptomonedas, oro y acciones tokenizadas puede cambiar según la normativa vigente.

Un mercado que crece rápido

El lanzamiento se da en medio de un boom de las tarjetas cripto a nivel global. En mayo de 2026, el volumen mensual de pagos con este tipo de tarjetas llegó a US$656 millones, más del doble que un año antes .

En ese mismo período, el gasto con la Bitget Wallet Card casi se triplicó a nivel mundial. La compañía, que supera los 100 millones de usuarios, apuesta a que Assetback profundice ese crecimiento también en Argentina.