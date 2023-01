Así es la cárcel a la que irían los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa

Este jueves finalizaron los alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. El abogado defensor Hugo Tomei solicitó la absolución de los acusados, quienes hicieron uso de sus "últimas palabras" y le pidieron perdón a la familia de la víctima.

Máximo Thomsen fue uno de los más señalados durante el proceso judicial y lloró luego de escuchar a Graciela Sosa, quien habló antes de que comenzará el alegato. Luego, sobre el final de la jornada, el joven expresó sus "disculpas a la familia y a las personas afectadas".

"Me lastima porque murió un chico de nuestra edad. J amás tuvimos intención de algo así . Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan. Ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto, pero no podemos y no nos queda otra que pedir disculpas", aseguró esta tarde.



Máximo Thomsen hizo uso de su última palabra.

En el cierre de la jornada, el Tribunal de Dolores (integrado por María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari) informó que la lectura del veredicto final será el lunes 6 de febrero a partir de las 13:00.

En los últimos tres años, los acusados por el asesinato de Báez Sosa permanecieron encerrados en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, La Plata, desde donde fueron traslados a la Unidad N°6 de Dolores, lugar donde se desarrolla el juicio que comenzó el 9 de enero.

Según informaron esta tarde en A24, uno de los temas que inquieta a los acusados es su destino final. Una de las opciones que circuló en las últimas horas es que los "rugbiers" podrían ser trasladados a un sector especial de la la Unidad 57 de Campana, edificio inaugurado en 2019 bajo la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

Se trata de un "penal modelo" destinado a jóvenes delincuentes, por ende, allí no se encuentran menores de 18 años ni personas adultas. Sin embargo, este lugar alberga a quienes se les dictó una pena menor de cinco años, relacionada con robos, hurtos o encubrimientos.

En caso de dictarse una "condena perpetua", no sería posible que los acusados de asesinar a Fernando puedan ser alojados allí.

Entre las características de este penal modelo destacan que cuenta con pabellones para oficios y educación, lo que permite que cientos de jóvenes puedan continuar o finalizar con los estudios obligatorios o superiores.

Según detalla el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en su página oficial, quienes ingresar al penal deben firmar un "acta de conformidad" en la que se comprometen a cumplir con las pautas de convivencia, entre ellas respetar horarios y realizar las tareas de pabellón.

Además de que deberán cumplir con las actividades educativas, laborales, capacitación y deportivas. A los internos también se les ofrece herramientas para comenzar una "vida alejada del delito", a partir de los cuatro módulos que incluyen celdas, aulas, talleres y un polideportivo central.

En caso de que la pena para los rugbiers sea mayor, otra opción que se baraja en la cárcel de Sierra Chica.