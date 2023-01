Absolución, homicidio en riña o simple con dolo eventual: ¿Qué significa cada uno y qué condena podrían recibir los rugbiers?

El 6 de febrero se conocerá el veredicto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, en el que los rugbiers podrían recibir una condena de prisión perpetua. Sin embargo el abogado de la defensa, Hugo Tomei, pidió la absolución de los acusados o que se aplique una sentencia por homicidio en riña o simple con dolo eventual.



Tras finalizar las dos jornadas de alegatos, la fiscalía, la querella y la defensa postularon cuál sería la condena correcta para los ocho imputados. Todos ellos están acusados de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", sumando también el delito de "lesiones leves".

En este marco, Tomei presentó que, por la falta de "congruencia" entre la imputación y la acusación establecida por los alegatos, debería haber una absolución del juicio. ¿Qué significa cada una de las posibles sentencias?

Tomei pidió la absolución del juicio: ¿Qué significa?





Qué condena podrían recibir los rugbiers por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

" Los hechos alegados no coinciden con la imputación , no respetan el objeto de la requisitoria, por lo que voy a solicitar la absolución. En caso de incorporar los argumentos de los acusadores, se estaría violando el principio de congruencia", manifestó el abogado Hugo Tomei, durante su alegato en el Tribunal Oral del Crimen N° 1 de Dolores.

La absolución implicaría que los ocho rugbiers no tengan ningún tipo de condena porque, como sostiene él, "el hecho no está probado". "¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron a Báez Sosa. Si todos le pegaron no es lo mismo. Se prueba lo que se imputa. Se imputó otra cosa distinta a la que se alegó ayer", insistió.

Este sería el objetivo máximo al que podría llegar la defensa en el caso de que se considere. En este caso, una abogada penalista explicó: "Es como si te imputaran por decir que robaste y después te acusan porque mataste. Tomei se está basando en una cuestión procesal como es la imputación para absolver el juicio, dado que el abogado debe preparar una defensa para lo que se establece desde el comienzo en la imputación".

¿Qué significa el homicidio en riña que pidió Tomei para los rugbiers?

Al concluir su declaración en el alegato, Tomei sostuvo que de no absolverse el caso la pena que más se ajustaría es la de un homicidio en riña. "Suele aplicarse este delito cuando hay una pelea en la que intervienen dos o más personas, pero resulta imposible determinar quién fue el autor que provocó la muerte de la víctima", explicó la letrada.

En este sentido, sostuvo que le correspondería una pena de 2 a 6 años de prisión. No obstante, aclaró que debido al tiempo de prisión preventiva que tienen los rugbiers, de aplicarse esta condena, podrían salir de la cárcel.

Hugo Tomei pidió la absolución del juicio contra los rugbiers o que sean condenados por homicidio en riña.

Homicidio simple con dolo eventual: ¿Cuál sería la condena?

En el caso de que el tribunal no acepte el homicidio en riña, el abogado defensor de los rugbiers pidió un "homicidio simple con dolo eventual", en el que no entrarían los dos agravantes de la acusación: la alevosía (imposibilidad de que la persona atacada se defienda) y la premeditación (dos o más personas se ponen de acuerdo y coordinan los roles para el homicidio).

"Además al aplicar lo del dolo eventual, lo que plantea Tomei es que los acusados no podrían imaginarse que con esos golpes cometerían un homicidio. Lo mataron, pero no hubo intención", señaló la abogada. En este marco, la pena podría ser de 8 a 25 años de prisión, y también tendrían la posibilidad de "salir con una condicional".

¿Qué es un homicidio preterintencional?

En este caso, se trata de un delito que se concreta cuando el agresor actúa con la intención de causarle daños en el cuerpo o la salud a la víctima, pero finalmente le provoca la muerte. La intención de herir a la persona, pero no de matarla.

Según el Código Penal, la reclusión sería de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años. La condena más leve presentada por el abogado defensor, Hugo Tomei.