China dio un paso de gran magnitud en la revolución del transporte ferroviario con el debut de su prototipo CR450, un nuevo tren bala que promete redefinir los límites de la velocidad sobre rieles.

Con una velocidad de prueba que llega hasta los 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa prevista de 400 km/h, este nuevo desarrollo tecnológico podría convertirse en el tren comercial más veloz del planeta, superando a los famosos trenes de alta velocidad japoneses.

Un salto para los trenes de alta velocidad

El tren CR450 implica un salto significativo respecto a su predecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a 350 km/h, detalla la agencia china Xinhua.

Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, vienen en dos modelos: el CR450AF y el CR450BF, cada uno compuesto por ocho vagones, cuatro de ellos con motor y cuatro sin motor, de acuerdo con CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China.

En comparación con sus predecesores, la resistencia operativa general del CR450 se reducirá en 22% y su peso disminuirá en 10%, precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China.

Los trenes bala CR450BF (a la izquierda) y el CR450AF, que están en fase de pruebas.

Los trenes de alta velocidad se caracterizan por un sistema de tracción con imanes avanzado, enfriado por agua y permanente y por un sistema de boogies confiable y de alta estabilidad.

Los trenes están equipados con un sistema de frenado de emergencia avanzado y de múltiples niveles y con más de 4.000 sensores para el monitoreo en tiempo real de los sistemas clave, incluyendo la carrocería del vagón, pantógrafo de alto voltaje, control del tren y sistemas de detección de fuego. También se ha utilizado un sistema más allá del horizonte para un mejor reconocimiento de situaciones de emergencia, detalló CRRC.

El CR450 introduce un nuevo diseño de contención del boogie para minimizar la resistencia al aire a altas velocidades, junto con un frente aerodinámico de baja resistencia y afilado, parabrisas aerodinámico y materiales ligeros.

Integra técnicas avanzadas de reducción del ruido en las diferentes áreas y frecuencias, lo que disminuye el ruido interior en 2 decibeles e incrementa en 4 por ciento el espacio de servicio para los pasajeros en comparación con sus predecesores.

Comparativa con otros trenes de alta velocidad en el mundo

El CR450 se posiciona significativamente por delante de otros trenes rápidos actualmente en servicio en el mundo:

El Shinkansen japonés , el icónico “tren bala”, alcanza velocidades. máximas de 320 km/h en sus modelos más avanzados como el N700.

El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h.

El ICE 3 alemán puede alcanzar los 330 km/h.

El interior de un vagón de clase ejecutiva del tren de alta velocidad chino CR450.

Trenes veloces: impacto y expansión internacional

China no solo lidera en velocidad, sino también en infraestructura ferroviaria. Con cerca de 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, el país asiático posee la red más extensa del mundo. Este liderazgo se refleja en proyectos internacionales exitosos como: