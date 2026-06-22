Una metamorfosis a nivel mundial se encuentra en proceso, con un enfoque principal en América Latina. (Fuente: Representación creada con IA)

Se prevé que, en los años venideros, el mapa del poder económico global podría experimentar modificaciones significativas. Según análisis recientes de entidades internacionales y consultoras económicas, Brasil y México están posicionándose para asumir roles protagónicos entre las principales economías a nivel mundial para el año 2030.

Este progreso no solo significaría desplazar a naciones que históricamente han sido dominantes, sino que también podría transformar la influencia estratégica de América Latina en el contexto de las decisiones económicas y políticas que se toman a nivel mundial.

Las economías que definirán el nuevo orden global

Las proyecciones llevadas a cabo por entidades internacionales y bancos de inversión sugieren que Brasil y México tienen el potencial de consolidarse entre las diez economías más grandes del mundo en un plazo de cinco años. Este análisis, fundamentado en el PIB determinado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), no solo refleja la magnitud de sus economías internas, sino que también indica un cambio estructural en el peso económico de América Latina, capaz de transformar el liderazgo tradicional de varias potencias históricas.

América Latina, en un contexto de creciente disputa entre Estados Unidos, China y Rusia por la supremacía en el ámbito internacional, comienza a adquirir una visibilidad estratégica, con la capacidad de influir en los grandes debates que determinarán el futuro del orden mundial.

El avance de Brasil y México no se basa exclusivamente en su extensión territorial o en la abundancia de sus recursos, sino que se fundamenta en una transformación profunda de sus estructuras productivas y tecnológicas, que los posiciona como actores relevantes en una economía global cada vez más fragmentada.

Las alianzas internacionales, la inversión extranjera y la geopolítica mundial podrían girar hacia el sur del continente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El nuevo mapa del poder global

Especialistas en geopolítica y economía internacional coinciden en que el avance simultáneo de Brasil y México dará lugar a un reajuste de alianzas políticas y comerciales, lo cual conllevará repercusiones directas sobre el comercio internacional, los flujos energéticos y la diplomacia global.

México, por su parte, fortalece su relación con América del Norte, adoptando una postura más autónoma, que le permite ampliar acuerdos y asociaciones con Europa y Asia para disminuir sus dependencias.

Brasil refuerza su liderazgo dentro del bloque BRICS, potenciando la cooperación con China, India y Rusia y extendiendo su influencia sobre los países del sur global.

Conjuntamente, ambos países se establecen como nodos de conexión entre Oriente y Occidente, un papel estratégico que los posiciona como actores centrales del nuevo equilibrio internacional y piezas clave en el tablero global.

PIB de México y Brasil en 2030: proyecciones clave

Las cifras son contundentes:

México, en tanto, rondaría los USD 3,6 billones , con una economía basada en innovación, manufactura avanzada y energías limpias.

, con una economía basada en innovación, manufactura avanzada y energías limpias. Brasil alcanzaría un PIB superior a los USD 4,4 billones, impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería verde y la expansión tecnológica.

Estos valores no solo los ubicarían por encima de varias economías europeas, sino también como líderes naturales del desarrollo en América Latina.

América Latina irrumpe en el escenario: adiós al orden unipolar

El ascenso económico de Brasil y México indica una tendencia inexorable hacia la multipolaridad, donde la influencia se distribuye entre diversas regiones sin concentración en los tradicionales gigantes económicos.

A través de políticas de industrialización sostenible, acuerdos energéticos estratégicos y un crecimiento demográfico joven, ambos países podrían transformar la estructura económica global.

El presidente Lula da Silva en Brasil y la mandataria Claudia Sheinbaum en México persiguen un objetivo compartido: convertir a sus naciones en nodos de atracción global, generando empleo, innovación y estabilidad en un entorno internacional cada vez más complejo.