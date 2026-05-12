El ejército argentino dio un paso decisivo en su proceso de modernización con la incorporación y puesta a punto de los Stryker 8x8. Estos vehículos representan un salto cualitativo en movilidad estratégica y potencia de fuego, consolidando a la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) como un actor de peso en la región. El personal militar participó de un período de instrucción con especialistas de General Dynamics Land Systems en el campo de instrucción de la Guarnición Ejército Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, donde logró la certificación para poder tripular estos vehículos. El M1126 destaca por su versatilidad logística. Con un peso de 17.236 kg, sus dimensiones permiten que sea transportado en aeronaves C130, facilitando un despliegue veloz en cualquier punto del territorio. Una de las características que posicionan al Stryker como una herramienta disruptiva es la estación de armas remota M151 Protector CROWS. Este sistema permite que el apuntador opere ametralladoras o lanzagranadas desde el interior, utilizando sensores térmicos, ópticos y telémetros láser que aumentan la seguridad de la tripulación sin ceder precisión. El vehículo está preparado para la guerra moderna. Incluye radios compatibles con el TAM 2C y soportes para el sistema de gestión de batalla SITEA, permitiendo una integración operativa fluida en el campo de batalla. Tiene capacidad para transportar a 9 soldados totalmente equipados, además de sus dos tripulantes. El proceso de habilitación técnica concluyó tras un intenso cronograma que comenzó en marzo en el Batallón de Arsenales 601. Las prácticas de tiro y maniobras dinámicas se realizaron en Magdalena y Campo de Mayo, donde se certificó a conductores, apuntadores y jefes de vehículo en condiciones de terreno adversas. La capacitación no fue solo operativa: en los talleres de Boulogne se realizó un entrenamiento técnico centrado en diagnóstico electrónico y mantenimiento de campo, factores críticos para asegurar la vida útil de la plataforma. Con el curso habilitante finalizado, los blindados serán entregados a la Xma Brigada Mecanizada, unidad designada como el “núcleo de modernidad Stryker”. Este despliegue no solo refuerza la movilidad táctica de la institución, sino que marca el inicio de una fase de adiestramiento conjunto que busca consolidar la rapidez estratégica de la defensa nacional ante nuevos desafíos globales.