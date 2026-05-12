El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) confirmó que los agentes especiales de su división de investigaciones criminales pueden realizar visitas sin previo aviso en distintos puntos del país como parte de pesquisas vinculadas a delitos fiscales y financieros. La medida forma parte de los procedimientos oficiales que utiliza el organismo federal para detectar posibles irregularidades tributarias. El Gobierno estadounidense explicó que estos operativos están a cargo de la unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), integrada por agentes federales autorizados para intervenir en casos relacionados con evasión fiscal, lavado de dinero y otros delitos económicos. Además, son los únicos empleados del IRS que pueden portar armas durante sus funciones. Según informó el organismo federal, los agentes especiales pueden presentarse en domicilios particulares o contactar a personas sin previo aviso cuando una investigación criminal se encuentra en curso. También tienen autorización para comunicarse con terceros vinculados al caso. Sin embargo, el IRS aclaró que estos agentes no trabajan en casos civiles vinculados a impuestos comunes ni exigen pagos inmediatos durante las visitas. Las autoridades federales indicaron que las personas que reciban la visita de un agente especial pueden utilizar la herramienta oficial de verificación de empleados para confirmar que efectivamente pertenece a la división de Investigación Criminal del IRS. El sistema permite corroborar la identidad del funcionario antes de brindar cualquier tipo de información relacionada con la investigación. No obstante, el organismo aclara que la herramienta puede no encontrarse disponible durante determinados operativos por cuestiones de seguridad y procedimiento. La unidad IRS-CI se especializa en delitos financieros complejos vinculados al incumplimiento de obligaciones fiscales federales. Entre los casos más frecuentes aparecen las maniobras de evasión tributaria, fraude financiero y operaciones de lavado de activos. El Gobierno estadounidense remarcó que estas investigaciones forman parte de las acciones federales destinadas a reforzar el control sobre delitos económicos y garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales en todo el país.