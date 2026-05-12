El Servicio de Impuestos Internos (IRS) especifica en su sitio web oficial las sanciones que pueden imponerse cuando se envían avisos de cobro y los contribuyentes no responden con la debida prontitud. Si un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” no es contestado en el plazo establecido, la agencia puede determinar que un embargo es la siguiente acción a llevar a cabo. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden retener sueldos, dinero de su cuenta bancaria u otra cuenta financiera; o incautar y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, señala la agencia federal. En este contexto, cuando se decide implementar esta medida sobre el salario de un trabajador, es fundamental comunicarse a la brevedad con el organismo para establecer un plan conjunto que permita saldar la deuda de manera alternativa y evitar la sanción. En situaciones en las que el aviso de embargo del salario no recibe respuesta en el tiempo establecido ni se trabaja para saldar el pendiente, la acción es ejecutada. En estos casos, el empleador proporciona al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe completarse y ser devuelta en un plazo máximo de 3 días. El cumplimiento de este procedimiento es fundamental para establecer la existencia de una parte del sueldo que pudiera estar exento de la medida. “Si usted no devuelve la declaración en dicho período, la cantidad exenta será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado y con una sola exención”, señalan las autoridades. Si se identifican diversas fuentes de ingresos, la agencia tendría la capacidad de determinar que todas las exenciones provienen de dichas fuentes, lo que conllevaría a que la totalidad del salario se considere sujeto a embargo. Según lo estipulado por la agencia, esta sanción se anula al cumplirse cualquiera de las siguientes condiciones: