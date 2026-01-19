Una ciudad submarina perdida bajo la Antártida sorprendió a la comunidad científica internacional y ya es considerada uno de los hallazgos más impactantes del siglo. Este espacio se encuentra oculto bajo kilómetros de hielo y está formado por estructuras naturales que recuerdan a montañas, valles, ríos y lagos. Aunque la zona está completamente fuera del alcance humano, su influencia podría sentirse en todo el planeta.

El descubrimiento de esta región oculta bajo el hielo antártico no solo despierta fascinación por su escala y complejidad, sino también por sus posibles consecuencias globales. Según los investigadores, los cambios que se producen en este sistema subterráneo podrían acelerar el deshielo y provocar una subida del nivel del mar mucho mayor a la prevista.

Aunque desde la superficie la Antártida parece un territorio plano y silencioso, los datos revelan que debajo existe un entramado dinámico y activo. Además, esta ciudad submarina, moldeada durante millones de años, funciona como un sistema vivo que interactúa constantemente con la gigantesca capa de hielo que la cubre.

¿De qué se trata la ciudad oculta bajo la Antártida?

Lejos de tratarse de una ciudad construida por humanos , los científicos utilizan este término para describir un paisaje subglacial colosal, compuesto por cadenas montañosas, profundos cañones y ríos que serpentean bajo el hielo.

Estas estructuras se asemejan a una ciudad por su complejidad y organización interna.

Este mundo oculto fue revelado gracias a radares que penetran el hielo, mediciones de gravedad y campos magnéticos realizados durante más de dos décadas. Así se logró cartografiar una geografía subterránea tan vasta como desconocida, que jamás ha sido vista directamente por el ser humano.

Los científicos encontraron una ciudad oculta bajo el hielo.

¿Cuál es el impacto de este nuevo hallazgo?

Uno de los hallazgos más inquietantes es la existencia de ríos subglaciales activos, que fluyen bajo presiones extremas y, en algunos casos, incluso cuesta arriba. Estos ríos se alimentan del lento derretimiento del hielo provocado por el calor geotérmico y la fricción interna de los glaciares.

Los científicos advierten que, a medida que el hielo se adelgace por el calentamiento global, estos ríos crecerán, cambiarán de curso y se volverán más caudalosos. Ese proceso puede desestabilizar glaciares clave como Totten, Thwaites o Pine Island, considerados puntos críticos del sistema antártico.

Un impacto directo en el nivel del mar

Cuando los ríos subglaciales desembocan en el océano, generan fuertes turbulencias que empujan agua cálida y salada contra la base de las plataformas de hielo. Esto provoca un deshielo acelerado, con zonas donde el hielo se adelgaza muy por encima de lo esperado por los modelos tradicionales.

Comprender esta ciudad submarina bajo la Antártida es clave para anticipar el futuro del planeta. Los expertos coinciden en que las proyecciones actuales sobre el aumento del nivel del mar podrían ser demasiado conservadoras, y que este descubrimiento obliga a repensar cómo el mundo oculto bajo el hielo influye directamente en la vida sobre la superficie.

Esta nueva estructura podría generar un cambio en el medio ambiente. Fuente: Shutterstock juan68

Un nuevo eje de investigación: hallazgos en la Antártida

Además del impacto climático, este hallazgo abre una nueva etapa en la investigación científica polar. La cartografía del subsuelo antártico se convirtió en una prioridad para los expertos, ya que comprender cómo interactúan el hielo, el agua y el calor interno de la Tierra permitirá mejorar los modelos de predicción climática global y anticipar escenarios extremos.

Para la comunidad científica, esta “ciudad submarina” representa una advertencia silenciosa: lo que ocurre bajo el hielo no es estático ni aislado. Muy por el contrario, se trata de un sistema dinámico que puede amplificar los efectos del cambio climático a escala planetaria. A medida que se profundicen las investigaciones, los especialistas esperan que este mundo oculto bajo la Antártida deje de ser una incógnita y se convierta en una pieza clave para entender el futuro de la Tierra.