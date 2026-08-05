En esta noticia Cambios en la política migratoria de Estados Unidos que afectan a argentinos, colombianos y mexicanos

Viajar a Estados Unidos ya no depende únicamente de contar con una visa vigente y la documentación habitual. En los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump impulsó una serie de modificaciones en la política migratoria que endurecen los controles de ingreso, elevan las exigencias para distintos trámites y refuerzan las verificaciones sobre quienes buscan permanecer de forma legal en el país.

Las nuevas medidas alcanzan también a miles de argentinos, colombianos y mexicanos que viajan por turismo, negocios, estudios o con la intención de radicarse de manera permanente en territorio estadounidense.

Uno de los principales cambios se refleja en el proceso para obtener una visa. Como los ciudadanos de Argentina, Colombia y México necesitan este documento para ingresar a Estados Unidos, las autoridades estadounidenses incrementaron los controles durante la evaluación de cada solicitud.

Esto implica revisiones más exhaustivas de antecedentes, un análisis más profundo de la información presentada por los solicitantes y, en algunos casos, demoras más prolongadas para conocer si la visa fue aprobada o rechazada.

Cambios en la política migratoria de Estados Unidos que afectan a argentinos, colombianos y mexicanos

Las modificaciones no se limitan a quienes viajan de forma temporal. También impactan sobre las personas que desean emigrar o iniciar un proceso para obtener la residencia permanente.

Varios de los trámites administrados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pasaron a tener nuevos costos, lo que encarece las solicitudes vinculadas con permisos de trabajo, residencia permanente y otros procedimientos migratorios.

Cambios en la política migratoria de Estados Unidos que afectan a los argentinos. Montaje EC

Otro de los cambios más importantes está relacionado con las solicitudes de asilo. La actual política migratoria endureció los criterios para acceder a este mecanismo de protección, reduciendo las posibilidades de quienes intenten pedir refugio al ingresar a Estados Unidos. Aunque algunas de estas disposiciones todavía enfrentan procesos judiciales, varias comenzaron a aplicarse de manera gradual.

A la vez, el Gobierno estadounidense fortaleció los controles migratorios dentro del país. Las autoridades cuentan con mayores facultades para realizar verificaciones, detenciones y deportaciones aceleradas, especialmente cuando una persona no puede demostrar de inmediato que ingresó legalmente o que permanece dentro del plazo autorizado por su visa.

Las modificaciones también alcanzan a algunos programas de reunificación familiar. La administración estadounidense eliminó distintos mecanismos especiales que permitían a ciudadanos de determinados países ingresar temporalmente mientras avanzaban sus trámites migratorios. Esta decisión afecta a familias que esperaban acelerar el proceso de reunificación con sus seres queridos en Estados Unidos.

Cambios en la política migratoria de Estados Unidos que afectan a los argentinos. ChatGPT

En paralelo, también hubo cambios en el acceso a beneficios públicos. El Gobierno revisó las condiciones para que algunos migrantes puedan acceder a servicios de salud y otras ayudas estatales, como parte de una política orientada a restringir estos beneficios para determinados grupos de extranjeros. Estas modificaciones pueden impactar incluso en personas que residen legalmente en Estados Unidos mientras avanzan hacia un estatus migratorio definitivo.

Frente a este escenario, se recomienda que los ciudadanos de Argentina, Colombia y México revisen con anticipación todos los requisitos antes de viajar, lleven la documentación que respalde el motivo del viaje y respeten estrictamente el tiempo de permanencia autorizado por las autoridades migratorias.

Además, es fundamental consultar únicamente fuentes oficiales para conocer las últimas modificaciones normativas y evitar caer en fraudes o intermediarios no autorizados que prometen agilizar trámites migratorios.