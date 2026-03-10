En el marco de la reciente participación nacional en la Munich Security Conference, el principal foro global sobre seguridad internacional, una delegación argentina, encabezada por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, avanzó en conversaciones con autoridades de Bélgica. Entre los temas que se abordaron estuvo la búsqueda de alternativas que garanticen el sostenimiento logístico de la flota de cazas F-16 Fighting Falcon. En la agenda oficial se incluyó un encuentro con el ministro de Defensa belga, Theo Francken, en donde se abordaron potenciales esquemas de cooperación técnica, además de intercambio de conocimientos y la eventual programación de actividades combinadas entre ambas fuerzas. Bélgica cuenta con amplia experiencia en el mantenimiento de la variante MLU (Mid-Life Update) del F-16. Y una de las empresas que más se destaca en ese sentido es Sabena Engineering, que cuenta con mas de 50 años de trayectoria en labores de apoyo a diferentes fuerzas aéreas, entre las que constan las de Dinamarca, Países Bajos y EE.UU, como detalla el portal web Zona Militar. Según el sitio web oficial de la compañía, tiene la capacidad para realizar las siguientes tareas: Recientemente, la Sabena Engineering fue seleccionada desde los EE.UU. para brindar asistencia técnica y mantenimiento a la flota de cazas F-16 operados por la Fuerza Aérea de Ucrania. Para ello, el Pentágono adjudicó un contrato por mas de u$s 235.4 millones, lo que permitirá que las aeronaves puedan recibir este tipo de trabajos en las instalaciones que la compañía mantiene en Woluwe-Saint-Lambert hasta enero del 2029.