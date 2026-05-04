La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó en mayo 2026 un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El ajuste alcanza el 3,4% y responde a la variación de precios de marzo, medida por el INDEC, dentro del esquema de movilidad mensual que rige desde el año pasado. La suba ya impacta en los haberes y no exige ningún trámite extra. Los beneficiarios cobran los nuevos valores en las mismas fechas de siempre, según la terminación del DNI y a través del medio de pago habitual. El sistema actual de movilidad previsional toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor con un rezago de dos meses. Así, los ingresos se actualizan de manera mensual y siguen de cerca la inflación. Este mecanismo evita ajustes discrecionales y busca reducir el deterioro del poder de compra. Al aplicar correcciones más frecuentes, el esquema apunta a que jubilaciones y asignaciones no queden atrasadas frente a la suba de precios. Con el incremento de mayo, la jubilación mínima garantizada se ubica en $ 393.250,17. A ese valor se suma el bono extraordinario de $ 70.000 que el Gobierno mantiene para los haberes más bajos. De esta forma, un jubilado que cobra la mínima recibe en mano $ 463.250,17 durante mayo. En el extremo opuesto, la jubilación máxima del sistema general llega a $ 2.646.201,22. Ese monto marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados a lo largo de su vida laboral. El refuerzo no se limita a quienes perciben la jubilación mínima. También alcanza a jubilados y pensionados que superan ese haber, pero no llegan al ingreso total de $ 463.250,17. En esos casos, ANSES paga un bono proporcional para completar el monto final. El objetivo es que ningún beneficiario quede por debajo de ese ingreso. El complemento se calcula de forma individual y se deposita junto con el haber mensual, sin gestiones previas. El aumento del 3,4% también impacta en las asignaciones familiares y sociales que administra ANSES. Desde mayo 2026, los montos quedan de la siguiente manera: Todos estos beneficios se depositan en la cuenta bancaria o billetera virtual que cada titular tiene declarada en ANSES. Las pensiones también reflejan el ajuste por inflación de mayo: Al igual que el resto de las prestaciones, estos montos se pagan de forma automática y según el cronograma oficial. ANSES mantiene el calendario habitual de pagos, organizado por terminación de DNI. Las fechas exactas se pueden consultar en la web oficial del organismo o desde la app Mi ANSES. Para evitar demoras, el organismo recomienda revisar que los datos personales y el medio de cobro estén actualizados. Ese control se puede hacer de manera online, sin necesidad de ir a una oficina.