Apagar el router de WiFi diariamente es una práctica sencilla que muchos omiten, pero que contribuye de manera efectiva a la velocidad y estabilidad de la conexión. No es necesario contactar al proveedor o reemplazar el dispositivo; simplemente es suficiente con realizar una desconexión momentánea.

El router es una computadora diminuta que procesa numerosas solicitudes cada hora. A lo largo del tiempo, se producen errores de memoria, caché saturada y conflictos de canal, los cuales deterioran la señal de manera imperceptible para el usuario.

Qué ocurre al apagar el router y cómo puede mejorar la velocidad

Cuando se apaga el equipo y se vuelve a encender, el router libera la memoria RAM interna, elimina la caché acumulada y reasigna automáticamente el canal WiFi con menos interferencia en ese momento.

En edificios y zonas densas, donde múltiples redes compiten en el mismo espectro, dicho restablecimiento puede resultar en una mejora notable en la velocidad de descarga.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan (foto: archivo).

Los beneficios concretos del reinicio diario son:

Liberación de memoria : elimina procesos colgados que consumen recursos sin prestar servicio.

Reasignación de canal : el router selecciona el canal menos congestionado al reiniciar.

Estabilización de la IP interna : resuelve conflictos entre dispositivos conectados.

Reducción de calor acumulado : los minutos apagado disminuyen la temperatura del equipo y extienden su vida útil.

Actualización de firmware pendiente: ciertos modelos aplican actualizaciones de seguridad al reiniciar.

Tiempo y momento ideales para reiniciar tu router

El mejor momento para realizar el reinicio es a la madrugada o temprano a la mañana, antes de que los dispositivos del hogar inicien su conexión.

El tiempo mínimo aconsejado es 30 segundos. Este intervalo permite que los capacitores internos se descarguen completamente, garantizando que el reinicio sea efectivo y no superficial. En caso de que el equipo se encuentre muy caliente o si la conexión ha sido inestable durante varios días, se recomienda mantenerlo apagado por un período de dos minutos.

Si el proveedor de internet asigna direcciones IP dinámicas, el reinicio durante la noche también puede resultar en una dirección IP más limpia con un enrutamiento optimizado.

No es necesario apagar el dispositivo más de una vez al día. Este hábito se establece mejor como una rutina fija en lugar de como una medida de emergencia.

Una alternativa práctica consiste en establecer el apagado automático desde el panel de administración del router; para acceder a este, se debe ingresar 192.168.0.1 o 192.168.1.1 en el navegador. Muchos modelos recientes disponen de una opción para reinicio programado en la sección de mantenimiento.