En un mundo tan interconectado y donde el teletrabajo es una tendencia creciente, contar con una buena conexión a internet se volvió un requisito indispensable. Es usual que la calidad del WiFi no sea lineal, sino que por momentos funcione bien y por otros su rendimiento sea bajo. Para evitarlo, los expertos en tecnología recomiendan reiniciar el router una vez a la semana para evitar los altibajos. El módem del WiFi cuenta con una memoria RAM y como están prendidos por largos periodos de tiempo continúan acumulando procesos e información. Esto se traduce en una saturación interna que puede disminuir el rendimiento y generar conexiones más lentas. Al reiniciarlo, no solo se elimina la memoria, sino que ayuda a corregir los pequeños bugs del router y devolverlo a un estado estable. Otro de sus beneficios es que renueva la conexión con el proveedor de internet porque obliga al dispositivo a reconectarse, lo que evita conflictos de red. Para hacer el truco de forma correcta bastará apagarlo y desconectarlo. Es clave esperar de uno a dos minutos antes de volver a enchufarlo para reiniciarlo completamente. Luego, volver conectarlo y encenderlo para disfrutar de una mejor conexión. Los expertos en tecnología aconsejan reiniciar el módem de WiFi una vez a la semana o cada 15 días. Sin embargo, en caso se tengan muchos dispositivos conectados a la red, puede hacerse más seguido. Cabe recordar que no es obligatorio, sino que se presta como una solución para mejorar la conexión. En caso no se vean mejoras en el rendimiento, lo ideal será contactarse con el proveedor de internet para que revise el caso.