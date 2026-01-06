Anunciaron préstamos para jubilados para viajar por el país este verano: cómo acceder Fuente: Shutterstock

El Banco Nación lanzó Viajá+, un programa de financiamiento pensado para impulsar el turismo interno y facilitar que más personas puedan viajar por Argentina.

Entre los beneficiarios se destacan los jubilados, quienes pueden acceder a préstamos personales para cubrir gastos de alojamiento y servicios turísticos durante la temporada de verano, siempre que cumplan con los requisitos crediticios.

Viajá+ del Banco Nación: quiénes pueden acceder al préstamo

El préstamo del programa Viajá+ está disponible para toda persona humana a partir de los 18 años que sea apta crediticiamente. En este marco, el Banco Nación confirmó que los jubilados pueden solicitar el beneficio sin restricciones adicionales, siempre que cuenten con una oferta vigente dentro de la aplicación BNA+.

Anunciaron préstamos para jubilados para viajar por el país este verano: cómo acceder Fuente: Shutterstock

Uno de los puntos clave del programa es que el financiamiento está destinado exclusivamente a alquileres y alojamientos ofrecidos por prestadores turísticos adheridos a la operatoria. También se puede incluir el alquiler de espacios de sombra en balnearios, una opción muy utilizada durante el verano.

En el caso de reservas que incluyan media pensión, el importe correspondiente al servicio gastronómico también puede financiarse, siempre que esté incluido desde el inicio en la reserva realizada con el prestador turístico.

Además, y lo que se muestra como uno de los puntos más favorables, es que puede ser solicitado tanto por clientes como no clientes de la entidad bancaria, lo que abre mucho más el abanico de solicitantes.

Cómo solicitar el préstamo Viajá + paso a paso

El trámite se realiza de forma 100% digital y es inmediato, de modo tal que puede gestionarse en cualquier momento.

Anunciaron préstamos para jubilados para viajar por el país este verano: cómo acceder Fuente: Archivo

Para acceder a los préstamos personales del programa Viajá+ que emite el Banco Nación se deberán seguir los siguientes pasos:

Consultar el listado de comercios y prestadores turísticos adheridos, que estará disponible próximamente. Ingresar a la app BNA+ y verificar si se cuenta con una oferta disponible del préstamo. Contactar previamente al prestador turístico para confirmar la disponibilidad del alojamiento o servicio elegido. Volver a BNA+, seleccionar el monto y el plazo para financiar la reserva de manera parcial o total, e ingresar el CUIT del proveedor turístico para finalizar la solicitud.

La aprobación del préstamo es instantánea y los fondos se acreditan y transfieren directamente al prestador seleccionado.

Por su parte, la iniciativa apunta a dinamizar las economías regionales y, al mismo tiempo, brindar una alternativa accesible para que jubilados y pensionados puedan planificar sus vacaciones con mayor previsibilidad, financiando total o parcialmente su estadía en destinos turísticos de todo el país.