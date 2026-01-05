BCRA cambió la contabilidad del swap de EE.UU.: ¿el Gobierno lo canceló con un nuevo crédito?

El Poder Ejecutivo formalizó el nombramiento, de Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación. La noticia despeja el misterio de quién acompañará a Darío Wasserman en el cargo de presidente tras las salida de Daniel Tillard del Banco Nación y es parte de los cambios que había anticipado El Cronista semanas atrás.

El nombramiento se efectivizó a través del Decreto 1/2026, que se publicó en el Boletín Oficial en este primer lunes del año y en el que también se hizo efectiva su renuncia al cargo de director del banco, cargo que ejercía desde enero de 2024.

Henke es un hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo y ya había ocupado ese puesto entre 2015 y 2017. Luego de eso, fue director ejecutivo de Proficio Investment, donde recaló luego de su paso por la gestión pública. Anteriormente, había sido gerente del Banco Central (BCRA) y entre 2002 y 2003 fue directo de la autoridad monetaria.

Estos movimientos mucho tienen que ver con los cambios en la jefatura de gabinete de ministros a nivel nacional, primero con Guillermo Francos, quien era uno de los sostenes de Tillard, y antes con la salida de Nicolás Posse.

Mientras, se están apoyando en un nuevo gerente de Contabilidad y Administración, ex Naranja X, para hacer los estados contables al uso americano para salir con la emisión de la obligación negociable en Wall Street.

Con estos movimientos, el gerente general, Gastón Alvarez, gana poder, al ser del riñón de Wasserman.