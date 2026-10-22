La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los ciudadanos pueden solicitar turnos para realizar trámites en cualquier oficina de atención del país, sin necesidad de limitarse a la sede correspondiente a su domicilio.

La modalidad contempla situaciones laborales, familiares, de viaje o de residencia transitoria que pueden dificultar el traslado hasta una delegación específica.

Paso a paso: cómo solicitar un turno en cualquier delegación de ANSES

El procedimiento para gestionar una cita presencial se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial del organismo.

Para completar la solicitud de manera correcta, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma oficial: entrar a entrar a mi ANSES (desde el celular con la app) y dirigirse al apartado de app mi ANSES y seleccionar la opción Turnos.

Iniciar la solicitud: elegir la alternativa Solicitar un turno dentro del menú principal e indicar el trámite específico que se desea realizar.

Identificación del titular: escribir el número de CUIL correspondiente y presionar el botón Continuar para avanzar en el sistema.

Verificación y ubicación: comprobar que los datos de contacto estén actualizados y optar por la modalidad de búsqueda por provincia o por domicilio para elegir la sede deseada en todo el país.

Confirmación de la cita: seguir las indicaciones finales del sistema para registrar de forma definitiva la fecha y el horario elegido.

Una de las recomendaciones para sacar turno en cualquier oficina del país es tener a mano tu DNI para brindar tu CUIL. ChatGPT

Los motivos de la medida y la descentralización de la atención

Esta iniciativa oficial busca dar respuesta directa a situaciones particulares de movilidad, contemplando compromisos laborales, motivos familiares, traslados por viajes o residencias transitorias que hasta el momento dificultaban la gestión de trámites en la jurisdicción de origen del ciudadano.

Asimismo, desde el organismo destacaron que la flexibilización favorece la descentralización de la atención. Al optimizar la capacidad operativa de las distintas dependencias a nivel nacional, se logra reducir de forma significativa los traslados innecesarios y los tiempos de espera para los beneficiarios .

ANSES: cómo consultar o cancelar un turno desde mi ANSES

Una vez solicitado un turno en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los titulares pueden consultar los datos de la cita asignada o cancelarla si no pueden asistir en la fecha prevista.

Para consultar o cancelar un turno de ANSES, hay que seguir estos pasos:

Ingresar en el portal oficial de ANSES y acceder a la sección Turnos. Seleccionar la opción Consultar turno / Cancelar turno. Ingresar el número de CUIL del titular y el número de solicitud del turno, que se obtiene al momento de realizar la gestión. Presionar continuar para que el sistema muestre los datos de la cita asignada.

Si el titular no puede concurrir, puede utilizar esta misma sección para cancelar el turno y liberar el espacio disponible para otra persona.

Otra alternativa es ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a Información Personal y seleccionar Mis turnos. También es posible comunicarse con la línea telefónica gratuita 130 para realizar consultas sobre los turnos.