Jubilados con DNI terminados en 8 y 9: cuándo se les depositará los $505.748,51. (Foto: Shutterstock).

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y aún no hayan cobrado deberán estar atentos al calendario de pagos, ya que las últimas acreditaciones de dinero se realizarán entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene actualizadas las fechas de depósitos de octubre y entre las destacadas figuran aún las correspondientes a las prestaciones que no superan la mínima.

Al igual que el resto de las asignaciones, pensiones y jubilaciones que entrega la ANSES, el esquema de distribución se organiza por orden numérico, según la terminación del DNI.

Últimos depósitos para jubilados y pensionados: cuáles son los últimos DNI en cobrar

Las últimas acreditaciones de dinero que recibirán los titulares de pensiones y jubilaciones que no superan el haber mínimo se realizarán entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre .

¿Cuáles son los últimos DNI en cobrar? (Foto: ANSES) ANSES

Los últimos DNI en cobrar, en este contexto, serán aquellos terminados en 8 y 9, que percibirán un total de $505.748,51 este miércoles y jueves, respectivamente.

Calendario de pagos de jubilados y pensionados que cobran la mínima durante la tercera semana de octubre

Viernes 16 de octubre : DNI terminado en 5 .

Lunes 19 de octubre : DNI terminado en 6 .

Martes 20 de octubre : DNI terminado en 7 .

Miércoles 21 de octubre : DNI terminado en 8 .

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

¿Cómo se compone el depósito de $505.748,51 que perciben los jubilados y pensionados que cobran la mínima en octubre?

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo cobran en octubre un total de $505.748,51, un monto que se compone por el haber mínimo y el bono de $70.000 que entrega el Gobierno Nacional.

Durante octubre, los beneficiarios de ANSES percibirán sus prestaciones con un aumento del 1,66%, un porcentaje que se deriva de de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el INDEC.

En este aspecto, los beneficiarios que perciben el haber mínimo y aún no hayan cobrado verán acreditado en la fecha que les corresponda un total de $435.748,51.

A este monto, los titulares de pensiones y jubilaciones deben sumarle el bono de $70.000 que entrega el Gobierno, lo que lleva el depósito a un total de $505.748,51. Para los beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo establecido, se les asignará un plus proporcional que alcance esta suma.

¿Cuándo empiezan los pagos para los jubilados que superan la mínima?

Tras la finalización de los depósitos para los jubilados y pensionados que cobran la mínima, los beneficiarios cuyos haberes la superen empezarán a ver acreditado su dinero a partir del viernes 23 de octubre.

El esquema de distribución será el mismo que el utilizado para el resto de las prestaciones: un orden establecido según la terminación del documento.