Señal de tránsito con un triángulo invertido y el número 200.

Reconocer las señales de tránsito es fundamental para circular de manera segura, anticiparse a posibles maniobras y evitar situaciones de riesgo en la vía pública.

Cada cartel cumple una función específica dentro del sistema de señalización vial y conocer su significado permite a los conductores reaccionar a tiempo ante los cambios en las condiciones del camino.

En Argentina, existe un cartel amarillo que muestra un triángulo invertido de borde rojo con fondo blanco y el número 200 arriba. Aunque puede pasar inadvertido para quienes no conocen su significado, se trata de una advertencia importante para la circulación.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con un triángulo invertido y el número 200

La señal está identificada como P.33, proximidad de señal restrictiva, en el Sistema de Señalización Vial Uniforme. Según el reglamento oficial, este tipo de cartel reproduce en menor tamaño la señal reglamentaria que anticipa e indica la distancia hasta el punto donde se encuentra.

El número 200 señala que faltan aproximadamente 200 metros para llegar a la indicación anunciada. El triángulo invertido de borde rojo representa la señal de Ceda el paso, que informa al conductor que deberá respetar la prioridad de los vehículos que circulan por la vía transversal.

Por lo tanto, no se trata de una señal que obligue a detenerse inmediatamente donde está instalada. Es una advertencia para que el conductor pueda prepararse con anticipación y actuar de acuerdo con las condiciones del tránsito cuando llegue al lugar indicado.

Cómo actuar al encontrar esta señal en la ruta

Señal vial preventiva en ruta que advierte sobre la proximidad de una restricción de paso a 200 metros. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Al momento de ver este cartel, es importante mantener la atención en el camino y observar cómo se desarrolla la circulación. La distancia indicada permite anticipar la llegada a una intersección y evitar maniobras repentinas que puedan poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

Estas son algunas precauciones que conviene tener en cuenta:

Adecuar la velocidad a las condiciones del camino y del tránsito.

Observar si se aproximan vehículos por la vía que tendrá prioridad.

Estar atento a la señal reglamentaria de Ceda el paso que aparecerá más adelante.

Evitar frenadas bruscas y maniobras que puedan sorprender a los conductores que circulan detrás.

Qué diferencia hay entre la señal preventiva y la de Ceda el paso

Aunque ambas señales están relacionadas, cumplen funciones diferentes. La señal amarilla P.33 es preventiva: anuncia con anticipación la proximidad de una indicación que deberá respetarse más adelante.

En cambio, la señal reglamentaria de Ceda el paso, identificada como R.28, establece que el conductor pierde la prioridad de paso que tenía por regla general. Según el reglamento, no es necesario detener la marcha si puede asegurarse el paso prioritario de los vehículos que circulan por la vía transversal.

Por qué es importante reconocer la señal P.33

En rutas y caminos, donde las velocidades pueden ser más elevadas, reconocer esta indicación con antelación permite ajustar la conducción antes de llegar a una intersección.

A su vez, conocer el significado de los carteles contribuye a que los conductores respeten las prioridades de paso y reduzcan el riesgo de maniobras inesperadas.