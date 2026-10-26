ANSES paga las jubilaciones más esperadas: cuándo cobran los que reciben más de un haber mínimo.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de octubre para los jubilados y pensionados.

Durante la última semana del mes, el organismo previsional depositará los haberes de los beneficiarios cuyos haberes superan la jubilación mínima.

ANSES continúa con el calendario de pagos

El organismo previsional organiza las fechas de pago según la terminación de los documentos tanto para quienes cobran hasta un haber mínimo como para montos mayores.

Para este grupo de beneficiarios, ANSES comenzó los depósitos el viernes 23, que se extenderán hasta el jueves 29 de esta manera:

Documentos terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de octubre.

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de octubre.

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

ANSES paga las jubilaciones más esperadas: cuándo cobran los que reciben más de un haber mínimo. ANSES

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

Los haberes previsionales de octubre incorporan una actualización de 1,66%, porcentaje derivado de la inflación registrada por el INDEC durante agosto.

Así, la jubilación mínima quedó en $ 435.748,51. Al monto se le debe sumar el bono previsional de $ 70.000 que lleva el haber mínimo previsional hasta $ 505.748,51.

Por su parte, las otras prestaciones quedaron en los siguientes montos:

Jubilación máxima : $ 2.932.174,85.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 418.598,81 ($ 348.598,81 de haber + $ 70.000 de bono).

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 375.023,96 ($ 305.023,96 de haber + $ 70.000 de bono).

ANSES paga las jubilaciones más esperadas: cuándo cobran los que reciben más de un haber mínimo.

Qué se sabe del aumento a los jubilados y pensionados en noviembre

El INDEC dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 1,9%, porcentaje que será clave para determinar el incremento para los jubilados y pensionados.

Por el momento, el Gobierno aún no confirmó el aumento, pero se espera que aplique la fórmula de actualización mensual a los adultos mayores.

Lo mismo sucede con el bono de $ 70.000, que no está confirmado, pero se espera que continúe su liquidación como en los meses anteriores.

De esta manera, de aplicarse el aumento, los montos quedarían de la siguiente manera: