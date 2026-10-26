La última semana de octubre tendrá un cambio progresivo en las temperaturas de Buenos Aires. Después de un lunes fresco, con una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, el pronóstico anticipa un aumento gradual de las marcas térmicas, con tardes cada vez más templadas y máximas que llegarán a los 25°C el sábado 31 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la suba comenzará el martes 27, cuando la temperatura oscilará entre los 12°C y los 20°C. El miércoles y el jueves, las máximas alcanzarán los 23°C, mientras que el viernes se ubicarán en 24°C.

Pronóstico para los próximos 7 días, del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre Servicio Meteorológico Nacional

El lunes tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 17°C

Este lunes 26 de octubre será una de las jornadas más frescas del período, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Además, el viento del sector sur contribuirá a mantener las condiciones frescas, especialmente durante las primeras horas del día.

La diferencia entre las temperaturas de la mañana y la tarde marcará la jornada. Por eso, quienes salgan temprano deberán tener en cuenta el frío y la incidencia del viento sur, aunque las condiciones serán más templadas durante la tarde.

Las temperaturas subirán desde el martes y llegarán a los 25°C

El martes 27 de octubre, la mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 20°C. La tendencia continuará el miércoles 28, con temperaturas de entre 13°C y 23°C.

Para el jueves 29, el SMN prevé una mínima de 15°C y una máxima de 23°C. El viernes 30, en tanto, las marcas térmicas oscilarán entre los 15°C y los 24°C.

El sábado 31 será el día más cálido del período de siete días que muestra el pronóstico, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.

Las temperaturas subirán durante la semana y llegarán a los 25°C el sábado 31 de octubre, según el pronóstico del SMN. Fuente: Shutterstock

Cómo estará el tiempo el domingo 1 de noviembre

El domingo 1 de noviembre, las temperaturas se mantendrán elevadas en comparación con las del comienzo de la semana. La mínima prevista es de 17°C y la máxima llegará a los 24°C.

De esta manera, el pronóstico anticipa un cierre de octubre y un comienzo de noviembre con temperaturas más templadas. La máxima pasará de los 17°C del lunes a los 25°C del sábado, antes de ubicarse en 24°C el domingo.