El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció nuevas obras en uno de los barrios más transitados. Se trata de la renovación y ampliación de uno de los puentes que atraviesa una de las principales autopistas que conecta a los porteños con la zona norte del conurbano.

En la misma línea, anunciaron la construcción de un túnel que pasará por debajo de una avenida que para unir a los distritos centrales con la Costanera y Aeroparque.

Qué trabajos se realizan en el puente Labruna

El Gobierno porteño realizó un megaoperativo nocturno la ampliación del Puente Labruna, al lado del estado River Plate. Se colocaron seis vigas de 28 metros de largo con un peso de 47 toneladas cada una en el marco de las obras que transformarán la Capital.

Las reformas buscan mejorar la conectividad entre el Parque de la Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria. La obra busca simplificar el paso hacia la Costanera y se sumarán ramas para el ingreso y egreso de las avenidas Lugones y Cantilo.

En línea con estos trabajos, construirán una pasarela peatonal más grande para beneficiar a los vecinos. El proyecto estará a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y se espera que se inaugure a mediados de 2026.

Qué refacciones se están haciendo en el puente Labruna

Los arreglos se darán mediante la eliminación de la pasarela peatonal. Se desplazará sobre el lado sudeste de sus dos carriles con un único sentido para generar un nuevo cruce peatonal y para ciclistas.

De esta manera, se generará una nueva conexión con a estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte para unir el Parque de Innovación con las diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires.

Desde su página oficial, el Gobierno de la Ciudad detalló las obras que se realizan en cada carril:

Carril Noroeste: habilitará el cruce desde el Parque de Innovación y Udaondo hacia Ciudad Universitaria y la avenida Cantilo. Se trata de un viaducto de dos carriles que cruzan sobre Lugones, Cantilo y las vías del tren Belgrano Norte. Carril Sureste: permitirá el cruce desde Cantilo hacia el Parque de Innovación y el ingreso a la Avenida Lugones desde Ciudad Universitaria. Colectoras de la avenida Lugones y cabecera norte del Parque de la Innovación: conectará Campos Salles con la Rama Noroeste, Udaondo y Lugones. Se generará en la cabecera norte una plaza elevada sobre las colectoras y con accesos peatonales y ciclistas.

La Ciudad construye el Anillo La Pampa: de qué se trata la obra

Otro de los proyectos a realizar por el Gobierno porteño es el Anillo La Pampa, un túnel de vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia. Tiene como principal objetivo mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y Aeroparque.