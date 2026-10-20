La oferta de alquileres permanentes ha registrado una caída del 10% interanual en el tercer trimestre del año.

La oferta de alquileres permanentes ha registrado una caída del 10% interanual en el tercer trimestre del año, en relación con el mismo periodo del año anterior. El dato impacta en casi todas las zonas declaradas como tensionadas que aplican controles de precios, según un comunicado publicado por el portal inmobiliario Idealista.

La plataforma ha explicado que los datos del tercer trimestre aún no reflejan los descensos que podrían haber generado los nuevos decretos de vivienda y han confirmado que la intervención en el mercado sigue generando escasez allí donde se aplica.

La figura de zona de mercado residencial tensionado se ha introducido formalmente el 25 de mayo de 2023 a partir de la entrada en vigor de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda.

La legislación ha denominado como ”zona tensionada” a un área donde el acceso a la vivienda asequible es un riesgo, principalmente debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

En qué zonas se registró la mayor disminución de los alquileres permanentes

Según la información recogida por EFE, la mayor disminución en los mercados tensionados se produjo en San Sebastián (52%); seguida por A Coruña (41%), Bilbao (41%), Pamplona (33%), Vitoria (32%), Tarragona (31%), Lleida (29%) y Barcelona (22%) .

La única excepción dentro de estos mercados corresponde a Girona, donde los arrendamientos de larga duración han registrado un aumento del 4%.

A su vez, dentro de los grandes mercados no declarados como tensionados, Alicante encabezó la caída, con una disminución del 22%, seguida de Valencia (12%) y Málaga (11%). Mientras tanto, en la ciudad de Madrid la oferta ha caído un 6% y en Palma un 2%.

Por otro lado, el portal inmobiliario ha indicado en el comunicado que el mayor aumento del país se ha registrado en Cáceres, con un incremento del 11%; seguido de Girona y Badajoz (4%), Las Palmas de Gran Canaria (2%), Granada y Cádiz (1%).

El portal inmobiliario Idealista ha informado que la mayor disminución en los mercados tensionados se produjo en San Sebastián (52%). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los alquileres de la temporada han ocupado el 34% del mercado

Sumado a la disminución de oferta de los arrendamientos de larga duración, en el conjunto del territorio nacional los alquileres de temporada llegaron a ocupar el 34% del mercado, con un aumento interanual de la oferta del 7%.

Entre los grandes mercados considerados como tensionados, A Coruña ha registrado un aumento del 44% en los alquileres de temporada respecto al año anterior. Al municipio porteño le siguen Vitoria (37%), Bilbao (36%) y Pamplona (14%) .

Por el contrario, la mayor suba en la oferta fuera de las zonas tensionadas se ha producido en Melilla (82%), Valladolid (50%), Zaragoza (41%), Zamora (33%) y León (31%) .

El Consejo de Ministros ha aprobado 180 millones de financiación para zonas de mercado tensionado

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de concesión directa de subvenciones para las áreas declaradas zonas de mercado tensionado. Si bien la medida ya es oficial, la norma entrará en vigor una vez se publique en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que recibirá su numeración definitiva.

De esta forma, se garantizarán 180 millones de euros de financiación que se repartirán de froma proporcional entre 317 municipios , la mayoría de ellos ubicados en Cataluña.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de concesión directa de subvenciones para las áreas declaradas zonas de mercado tensionado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los fondos se tendrán que usar para la promoción o rehabilitación de viviendas para alquiler asequible o social, la adquisición de suelo para construir vivienda o soluciones residenciales de emergencia por parte de administraciones públicas.

También se podrán emplear para el desarrollo y urbanización de suelo para uso residencial, la adquisición de viviendas por parte de administraciones públicas para incorporarlas al parque público de vivienda asequible y la cobertura por impago de alquileres.