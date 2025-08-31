Alquileres en CABA: cuánto cuesta un 2 ambientes en cada barrio de Buenos Aires

Los departamentos de dos ambientes son los más buscados en el mercado de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente entre quienes buscan su primer hogar con espacios divididos, mayor comodidad y una superficie promedio de 50 m².

Sin embargo, septiembre llega con nuevos aumentos en los precios de alquiler. Según un informe de Zonaprop, la diferencia en el valor de un departamento de dos ambientes puede superar los $ 600.000 mensuales entre las zonas más exclusivas y las más económicas de la Ciudad.

¿Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes en CABA?

Según el último informe de Zonaprop, el precio medio de alquiler de un departamento de dos ambientes en la ciudad es de $ 682.377 por mes, con un incremento del 2,1% solo en agosto.

En lo que va de 2025, el aumento acumulado es del 24%, superando la inflación (19,2%) y generando un incremento real del 4,8%.

Los departamentos chicos, como los monoambientes y los dos ambientes, son los que más subieron en el año. En comparación, un monoambiente de 40 m² cuesta $ 583.215 por mes, mientras que un tres ambientes de 70 m² se alquila por $ 915.882 .

¿Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes en cada barrio de CABA?

En agosto, los valores promedio por barrio para alquilar un departamento dos ambientes son los siguientes:

Lugano: $ 512.510

Parque Patricios: $ 594.749

Floresta: $ 600.675

Versalles: $ 601.004

La Boca: $ 602.780

Mataderos: $ 611.550

Constitución: $ 615.977

San Nicolás: $ 617.179

Vélez Sarsfield: $ 617.638

Villa Luro: $ 619.565

Monserrat: $ 619.994

Balvanera: $ 621.014

Flores: $ 624.031

Liniers: $ 633.240

Barracas: $634.653

Villa General Mitre: $ 635.027

Boedo: $ 636.743

Santa Rita: $ 643.276

Parque Chacabuco: $ 643.407

Monte Castro: $ 645.927

Parque Avellaneda: $ 648.905

San Telmo: $ 649.834

Villa Pueyrredón: $ 651.981

San Cristóbal: $ 657.221

Retiro: $ 657.736

Almagro: $ 674.833

Nueva Pompeya: $ 675.755

Caballito: $ 687.102

Parque Chas: $ 687.895

Villa del Parque: $ 695.014

Recoleta: $ 697.084

Agronomía: $ 703.478

Villa Crespo: $ 706.146

Villa Ortuzar: $ 706.571

Chacarita: $ 712.144

Villa Devoto: $ 713.356

Colegiales: $ 725.730

Villa Urquiza: $ 727.062

Coghlan: $ 727.659

Paternal: $ 728.610

Saavedra: $ 728.873

Belgrano: $ 737.168

Núñez: $ 745.656

Palermo: $ 753.093

Puerto Madero: $ 1.201.649

Lugano es el barrio más económico con $ 512.510 por mes. (Zonaprop)

¿Dónde hay más oferta de alquiler?

Según el Observatorio Estadístico del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), los barrios con mayor oferta son:

Palermo (20% del total)

Belgrano

Recoleta

Barrio Norte

Caballito

Puerto Madero

En conjunto, estos seis barrios concentran el 57% de la oferta total de departamentos en CABA.

Aumentan los alquileres en septiembre: ¿cuáles son los nuevos valores a pagar?

Para quienes tienen contratos con actualización semestral, en septiembre deberán afrontar subas del 14,7% (según IPC) y del 18,8% (según ICL). En el caso de contratos anuales, los aumentos serán del 36,5% por IPC y del 50,3% por ICL.

La desregulación del mercado, tras el DNU 70/2023, permitió mayor flexibilidad en los acuerdos. Hoy, el 90% de los contratos se pactan en pesos, con ajustes trimestrales indexados a la inflación.