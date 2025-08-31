Alquileres en CABA: cuánto cuesta un 2 ambientes en cada barrio de Buenos Aires
En septiembre, los precios de los alquileres volvieron a subir. Descubrí cuánto sale alquilar un dos ambientes según el barrio porteño.
Los departamentos de dos ambientes son los más buscados en el mercado de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente entre quienes buscan su primer hogar con espacios divididos, mayor comodidad y una superficie promedio de 50 m².
Sin embargo, septiembre llega con nuevos aumentos en los precios de alquiler. Según un informe de Zonaprop, la diferencia en el valor de un departamento de dos ambientes puede superar los $ 600.000 mensuales entre las zonas más exclusivas y las más económicas de la Ciudad.
¿Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes en CABA?
Según el último informe de Zonaprop, el precio medio de alquiler de un departamento de dos ambientes en la ciudad es de $ 682.377 por mes, con un incremento del 2,1% solo en agosto.
En lo que va de 2025, el aumento acumulado es del 24%, superando la inflación (19,2%) y generando un incremento real del 4,8%.
Los departamentos chicos, como los monoambientes y los dos ambientes, son los que más subieron en el año. En comparación, un monoambiente de 40 m² cuesta $ 583.215 por mes, mientras que un tres ambientes de 70 m² se alquila por $ 915.882.
¿Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes en cada barrio de CABA?
En agosto, los valores promedio por barrio para alquilar un departamento dos ambientes son los siguientes:
- Lugano: $ 512.510
- Parque Patricios: $ 594.749
- Floresta: $ 600.675
- Versalles: $ 601.004
- La Boca: $ 602.780
- Mataderos: $ 611.550
- Constitución: $ 615.977
- San Nicolás: $ 617.179
- Vélez Sarsfield: $ 617.638
- Villa Luro: $ 619.565
- Monserrat: $ 619.994
- Balvanera: $ 621.014
- Flores: $ 624.031
- Liniers: $ 633.240
- Barracas: $634.653
- Villa General Mitre: $ 635.027
- Boedo: $ 636.743
- Santa Rita: $ 643.276
- Parque Chacabuco: $ 643.407
- Monte Castro: $ 645.927
- Parque Avellaneda: $ 648.905
- San Telmo: $ 649.834
- Villa Pueyrredón: $ 651.981
- San Cristóbal: $ 657.221
- Retiro: $ 657.736
- Almagro: $ 674.833
- Nueva Pompeya: $ 675.755
- Caballito: $ 687.102
- Parque Chas: $ 687.895
- Villa del Parque: $ 695.014
- Recoleta: $ 697.084
- Agronomía: $ 703.478
- Villa Crespo: $ 706.146
- Villa Ortuzar: $ 706.571
- Chacarita: $ 712.144
- Villa Devoto: $ 713.356
- Colegiales: $ 725.730
- Villa Urquiza: $ 727.062
- Coghlan: $ 727.659
- Paternal: $ 728.610
- Saavedra: $ 728.873
- Belgrano: $ 737.168
- Núñez: $ 745.656
- Palermo: $ 753.093
- Puerto Madero: $ 1.201.649
¿Dónde hay más oferta de alquiler?
Según el Observatorio Estadístico del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), los barrios con mayor oferta son:
- Palermo (20% del total)
- Belgrano
- Recoleta
- Barrio Norte
- Caballito
- Puerto Madero
En conjunto, estos seis barrios concentran el 57% de la oferta total de departamentos en CABA.
Aumentan los alquileres en septiembre: ¿cuáles son los nuevos valores a pagar?
Para quienes tienen contratos con actualización semestral, en septiembre deberán afrontar subas del 14,7% (según IPC) y del 18,8% (según ICL). En el caso de contratos anuales, los aumentos serán del 36,5% por IPC y del 50,3% por ICL.
La desregulación del mercado, tras el DNU 70/2023, permitió mayor flexibilidad en los acuerdos. Hoy, el 90% de los contratos se pactan en pesos, con ajustes trimestrales indexados a la inflación.
