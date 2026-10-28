Desde la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos pueden pactar libremente las condiciones del contrato, como la fórmula de actualización, la duración y el índice elegido para calcular los aumentos.

El Índice de Contratos de Locación (ICL), publicado por el Banco Central, es uno de los indicadores que se utiliza para calcular la actualización de los contratos.

Así como también el Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado por el INDEC.

Alquileres: cuánto aumentan los contratos por ICL en noviembre

Para los contratos que utilizan el Índice para Contratos de Locación (ICL) como mecanismo de actualización, la variación depende del período transcurrido desde el último ajuste y de las fechas exactas que establece cada contrato.

Los incrementos estimados para noviembre de 2026 son:

Aumento trimestral: 6,28%.

Aumento cuatrimestral: 8,67%.

Aumento semestral: 15,81%.

Aumento anual: 31,44%.

Cómo funciona la actualización por ICL

El incremento dependerá de la fórmula de actualización, así como también de la periodicidad pactada en cada contrato, que puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral, por ejemplo.

Los porcentajes pueden variar según el día en que corresponda actualizar el alquiler, ya que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica el ICL con valores diarios.

En el caso de los inquilinos que deban actualizar su contrato en noviembre, deberán sumar los porcentajes acumulados del período y aplicárselo al valor de su renta.

Por ejemplo, un contrato de alquiler con un valor de $ 500.000 que se actualice en noviembre, pasaría a los siguientes valores según el período pactado:

Frecuencia de actualización Aumento Nuevo valor mensual Aumento en pesos Trimestral 6,28% $ 531.400 $ 31.400 Cuatrimestral 8,67% $ 543.350 $ 43.350 Semestral 15,81% $ 579.050 $ 79.050 Anual 31,44% $ 657.200 $ 157.200

Aumento de alquileres.

Cuánto aumentan los alquileres en noviembre, según el IPC

Para los inquilinos a los que les corresponda una actualización en sus contratos en noviembre 2026, ya sea trimestral, cuatrimestral o semestral, se tomará como último dato oficial el IPC de septiembre (1,9%), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según los últimos porcentajes oficiales, y calculados en base a un acumulado compuesto, los montos de incremento serán de: