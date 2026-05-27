El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor e incorporó un nuevo mecanismo de “pago voluntario” que permitirá acceder a importantes reducciones en multas aplicadas por infracciones administrativas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a reducir la cantidad de litigios judiciales vinculados con sanciones aplicadas a proveedores y empresas.

Cómo funcionará el nuevo sistema de pago voluntario

Con el cambio reglamentario, los proveedores sancionados podrán obtener una reducción del 50% sobre el valor de la multa si aceptan la infracción y realizan el pago dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación oficial.

El beneficio alcanza a multas aplicadas en procedimientos administrativos relacionados con incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240.

De esta manera, quienes decidan cancelar la sanción rápidamente podrán acceder a un descuento especial sobre el monto total.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a reducir la cantidad de litigios judiciales (foto: archivo).

En qué casos se pierde el descuento

La normativa también establece que el beneficio dejará de tener validez si el sancionado decide cuestionar la multa en la Justicia.

Esto ocurrirá cuando el proveedor presente el recurso directo contemplado en el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor para apelar la sanción administrativa.

En ese escenario, l a reducción del 50% quedará automáticamente anulada.

Qué busca el Gobierno con esta medida

Según se desprende de los fundamentos del decreto, el objetivo oficial es disminuir la litigiosidad administrativa y judicial vinculada con este tipo de infracciones.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema permitirá reducir costos operativos, gastos judiciales y tiempos administrativos tanto para el Estado como para las empresas involucradas en los procedimientos.

La modificación representa un cambio en el funcionamiento de las sanciones previstas dentro del sistema de Defensa del Consumidor y crea un nuevo incentivo para acelerar el cierre de expedientes administrativos.