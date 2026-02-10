Se alinearon los planetas y llegó el evento astronómico más grande del año: por única vez, seis de los planetas más importantes formarán una mega constelación visible en el cielo tras el atardecer. El fenómeno marcará el primer gran alineamiento planetario de 2026 y podrá observarse desde distintos puntos de los Estados Unidos. La alineación reunirá a Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno junto a una Luna casi llena. El momento clave será poco después de la puesta del sol, cuando todos los planetas coincidan por encima del horizonte durante un lapso limitado. El alineamiento principal se producirá el sábado 31 de enero de 2026, inmediatamente después del atardecer. La mejor ventana de observación será de unos 45 minutos, antes de que varios planetas desciendan demasiado cerca del horizonte occidental. Este evento astronómico seguirá siendo visible durante las primeras noches de marzo, aunque no todos los planetas permanecerán en escena el mismo tiempo. Mercurio será el primero en perderse de vista a medida que se acerque al Sol desde la perspectiva terrestre. Los seis planetas que formarán la mega constelación serán: Júpiter destacará alto en el cielo del sur y cerca de la Luna, mientras que Saturno, Venus y Mercurio aparecerán más bajos y requerirán cielos despejados. Urano y Neptuno no podrán verse a simple vista, por lo que el uso de instrumentos será clave para observar la alineación completa.