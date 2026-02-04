Se alinean los planetas en esta fecha: cuándo y desde dónde podrá verse en el país. (Imagen: archivo).

El cielo ofrecerá a finales de febrero de 2026 uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de los últimos años. Seis planetas del Sistema Solar se alinearán en una misma región del firmamento y podrán observarse tras la puesta de sol, en un fenómeno poco frecuente y especialmente atractivo para el público general.

Según el portal de noticias Starwalk Space, se trata de un llamado “desfile planetario”, un evento que destaca no solo por la cantidad de planetas involucrados, sino también por su horario vespertino, mucho más accesible que otras alineaciones que ocurren de madrugada. En esta ocasión, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno serán protagonistas de una cita imperdible para aficionados y curiosos.

¿Cuándo se espera la alineación planetaria en España?

La fecha clave en España será el 28 de febrero de 2026, cuando los seis planetas aparecerán más agrupados en el cielo.

El mejor momento para observar la alineación será aproximadamente una hora después del atardecer, aunque la ventana de visibilidad se extenderá desde finales de febrero hasta los primeros días de marzo, con pequeñas variaciones según la ubicación.

Se alinean los planetas en esta fecha: cuándo y desde dónde podrá verse en el país. (Imagen: archivo)

¿Cómo se verá la alineación de planetas desde España?

Desde territorio español, los planetas se distribuirán formando un arco suave en el cielo, siguiendo la eclíptica. Cuatro de ellos podrán verse a simple vista: Venus, Júpiter, Saturno y, con algo más de dificultad, Mercurio. Por su parte, Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio .

Hacia el oeste y suroeste se concentrarán Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno , muy bajos sobre el horizonte.

Más alto en el suroeste aparecerá Urano .

Hacia el este brillará Júpiter , acompañado por una Luna casi llena, lo que hará la escena aún más llamativa, aunque con algo más de luminosidad ambiental.

Venus será el planeta más brillante del evento y servirá como referencia para localizar al resto, mientras que Júpiter destacará por su intensidad en el cielo oriental.

¿Dónde observar la alineación planetaria del 28 de febrero?

Para disfrutar del fenómeno en las mejores condiciones desde España, conviene tener en cuenta algunos consejos clave:

Comenzar la observación en cuanto el cielo empiece a oscurecer, sin esperar demasiado.

Buscar un lugar con horizonte oeste despejado, sin edificios ni montañas.

Usar binoculares o telescopio si se quiere observar Urano y Neptuno.

No apuntar instrumentos ópticos hacia Mercurio o Venus cuando aún haya luz solar.

Identificar los planetas por su brillo constante, a diferencia de las estrellas, que titilan.

Se alinean los planetas en esta fecha: cuándo y desde dónde podrá verse en el país. (Fuente: Freepik)

Reservas Starlight en España

Los destinos con certificación Starlight cumplen estrictos criterios de calidad del cielo, baja contaminación lumínica y conservación ambiental, lo que los convierte en los mejores lugares para observar el cielo: