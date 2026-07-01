El servicio del ferrocarril Sarmiento quedará completamente interrumpido durante un período de cuatro días en su tramo eléctrico principal, como parte de un plan de trabajos de infraestructura y mejoras en la seguridad operacional.

La medida afectará a miles de pasajeros habituales del corredor oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La suspensión se extenderá desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio e impactará en ambos sentidos entre las cabeceras Once y Moreno.

Durante ese lapso, solo algunos ramales diésel continuarán funcionando con normalidad, mientras que el resto del servicio será reprogramado o interrumpido.

Interrupción del tren Sarmiento: cuándo será el corte total y qué ramales seguirán funcionando.

Cuando será la interrupción del servicio y qué ramales se verán afectados

El corte total del servicio eléctrico del Sarmiento está previsto, como se mencionó, entre el 9 y 12 de julio inclusive, coincidiendo con el feriado y el fin de semana largo.

La interrupción alcanza el recorrido principal Once-Moreno-Once, uno de los más utilizados del sistema ferroviario del AMBA.

En contraste, los ramales que operan con tracción diésel, como Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos, continuarán circulando con sus frecuencias habituales, según informaron desde la operadora.

Qué trabajos de infraestructura se realizarán durante la suspensión total

La pausa del servicio permitirá avanzar con tareas de renovación y mantenimiento en distintos puntos de la traza. Entre las intervenciones previstas se incluyen mejores en vías, sistemas de señalización, andenes y pasos a nivel, con el objetivo de fortalecer la seguridad del recorrido.

También se realizarán trabajos específicos en estaciones claves como Caballito, Liniers, Castelar, Morón, Ramos Mejía y Moreno, además de intervenciones técnicas en el sistema de cableado y en la infraestructura de señalamiento.

Qué alternativas de viaje habrá durante esos cuatro días

Durante la suspensión, los usuarios del tren Sarmiento deberán optar por medios de transporte alternativos para desplazarse entre el oeste del conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, se espera un incremento en la demanda de colectivos.

Las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación y seguir los canales oficiales para conocer posibles cambios operativos o reprogramaciones, especialmente en caso de condiciones climáticas adversas que puedan modificar el cronograma de obras.