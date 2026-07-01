Para lugar contra esto, en internet se viralizaron distintas formas caseras de combatirlo.

Limpiar el baño y combatir los malos olores es una de las tareas más difíciles en lo que respecta a la higiene del hogar. Esto se debe a que es uno de los ambientes más húmedos del hogar, factor que contribuye a la desarrollo de hongos y bacterias.

Para lugar contra esto, en internet se viralizaron distintas formas caseras de combatirlo. Una es con el uso del ajo, un ingrediente que no solo resulta de utilidad para cocinar, sino también para eliminar a estos organismos.

Limpiar el baño y combatir los malos olores es una de las tareas más difíciles en lo que respecta a la higiene del hogar. Imagen creada con ChatGPT

¿Para qué sirve tirar dientes de ajo en el inodoro y por qué lo recomiendan?

Este método funciona por las propiedades antibacterianas y antifúngicas que posee la alicina, un compuesto que se libera cuando el ajo es cortado o triturado. Esto quiere decir que ayuda a eliminar bacterias y hongos, dos tipos de organismos que suelen acumularse en el inodoro.

Los responsables del mal olor y de las manchas difíciles son estos organismos, por lo que los que recomiendan este método aconsejan tirar dientes de ajo al inodoro y dejarlo actuar para que desinfecte y combata al sarro y la suciedad más dura.

¿Cómo hacerlo correctamente?

Para implementar este método de desinfección, es necesario seguir los siguientes pasos:

Tomar un diente de ajo, no es necesario pelarlo Tirar el diente de ajo a la noche, antes de ir a dormir Dejar actuar el diente de ajo toda la noche sin tirar la cadena A la mañana que le sigue, se recomienda retirar el ajo con guantes y proceder con la limpieza usual.

Es importante retirar el ajo para no provocar daños en las tuberías. Este método se puede realizar al menos dos veces por semana para prevenir la aparición de estos organismos.



