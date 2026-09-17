El lunes se prevé el mayor riesgo con tormentas y acumulación de agua.

El clima en una región de Misiones cambiará a partir de este sábado y se esperan precipitaciones que podrían afectar por 4 días seguidos a un gran número de habitantes.

Tras una jornada con cielo parcialmente nublado, la región de las Cataratas del Iguazú quedará bajo un sistema de tormentas con niveles de humedad muy altos.

La situación se extenderá por varios días seguidos, con registros de humedad que en distintos horarios superarán el 90%.

Quienes tengan planeado visitar el Parque Nacional Iguazú deberán tener en cuenta estos datos antes de organizar su recorrido, ya que podrían enfrentarse a diversas inclemencias climáticas.

Tormentas en Cataratas del Iguazú: cómo llega el fin de semana

El sábado 19 de septiembre la temperatura irá de 18°C a 23°C, con tormentas previstas desde la tarde. La humedad llegará al 93% en la mañana y al 97% por la tarde. Durante la noche del sábado la humedad tocará el 98%.

Por otro lado, el viento se mantendrá moderado, entre 8 y 15 km/h desde el noreste. El problema principal no será el viento, sino la inestabilidad y la humedad.

Domingo y lunes: los días con más humedad en Misiones

El lunes 21 será el día más complicado de la semana, con pronóstico de lluvias y tormentas para la región de las Cataratas del Iguazú. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

El domingo 20 la temperatura máxima subirá a 30°C. Sin embargo, la madrugada comenzará con tormenta y una humedad del 99%. Por la mañana continuará la lluvia débil, con 94% de humedad.

El lunes 21 será el día más complicado de la semana . Por la mañana habrá tormenta y lluvia combinadas, con 100% de humedad y una acumulación de 14 mm.

Durante esas 48 horas, se deberá tomar nota y prestar especial atención a los siguientes datos:

Temperaturas de hasta 30°C junto con tormentas.

Humedad de 99% y 100% en distintos momentos.

Acumulados de lluvia de hasta 14 mm.

Cuándo mejora el tiempo en Cataratas del Iguazú

El martes 22 empezará a mejorar el panorama, aunque de a poco. Por la madrugada y la mañana todavía habrá lluvia débil, con humedad de 98% y 89%.

Desde la tarde del martes el cielo despejará y la humedad bajará al 46%. Ahí terminará el tramo más inestable de la semana.

Para el miércoles 23 el pronóstico marca cielo despejado, con una máxima de 27°C. Esto confirma que las cuatro jornadas de tormenta y alta humedad quedarán atrás antes de mitad de semana.