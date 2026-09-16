La semana tendrá varios episodios de lluvias en distintas regiones de México, pero el aguacero más fuerte está previsto para el jueves 17 de septiembre. De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 Horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias de hasta 150 milímetros en cinco estados.

El temporal también alcanzará otras entidades con precipitaciones fuertes, chubascos y lluvias aisladas. En el noroeste, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó además sobre el cierre de algunos puertos debido a la combinación de lluvia, viento fuerte y oleaje elevado.

Se vienen fuertes lluvias: imagen con Gemini Gemini IA

Jueves será el día de mayor intensidad: estos estados tendrán el aguacero más fuerte

El SMN colocó el nivel máximo de precipitación pronosticado para el periodo entre 75 y 150 mm, correspondiente a lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Los estados y días con mayor acumulación prevista son:

Jueves 17: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Viernes 18: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Sábado 19: Sinaloa.

Miércoles 16: Sonora, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán, con lluvias de 50 a 75 mm.

El reporte muestra que el jueves 17 concentra el episodio de mayor intensidad, con precipitaciones de hasta 150 mm. Después, el viernes se mantiene la misma categoría en cuatro estados, mientras que el sábado el nivel máximo se desplaza hacia Sinaloa.

Se viene una tormenta histórica en septiembre. SMN

Lluvias fuertes y cierre de puertos en el noroeste

Para el viernes 18, además de las lluvias intensas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm. El sábado, este mismo rango alcanzará Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El SMN también pronostica chubascos y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en diferentes entidades durante el periodo. En el noroeste, Protección Civil reportó el cierre para embarcaciones mayores en Puerto Peñasco, Sonora, y para embarcaciones menores en San Felipe, Baja California, además de Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco, Puerto Libertad y Bahía Kino, Sonora.

El pronóstico proporcionado no menciona específicamente caída de granizo ni tormentas eléctricas, por lo que esos fenómenos no pueden atribuirse directamente a este aviso del SMN. Sí contempla un escenario de lluvias de diversa intensidad y condiciones marítimas adversas, por lo que las autoridades recomendaron evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.