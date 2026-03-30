El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las temperaturas superarán los 35 °C en varias provincias durante la primera semana de abril. Santiago del Estero y Córdoba encabezan los registros más altos. El otoño de 2026 ha comenzado con un comportamiento climático que desafía al calendario. Según el último informe técnico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un fenómeno de bloqueo atmosférico mantiene estancada una masa de aire cálido sobre el territorio argentino, generando anomalías térmicas de entre 4 y 5 grados por encima de lo habitual para esta época del año. Este “muro” de alta presión impide el avance de frentes fríos, lo que derivará en una semana de calor agobiante, especialmente en el norte y centro del país, con marcas que rozarán los 40 °C de sensación térmica en algunas localidades. La región norte será la más afectada por la persistencia del ambiente caluroso. De acuerdo a los datos actualizados: Los especialistas del SMN explican que este evento ocurre cuando la circulación normal de la atmósfera se detiene. En lugar de que los sistemas de mal tiempo y aire fresco circulen de oeste a este, quedan “trabados”. Esto provoca que las condiciones meteorológicas, en este caso, el calor y la humedad, se estacionen durante muchos días en una misma región, ralentizando cualquier alivio natural. Debido a que el fenómeno coincide con la planificación de actividades al aire libre, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de cuidar a los grupos de riesgo (niños y adultos mayores). Se recomienda: