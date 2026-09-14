El frío volvió a intensificarse en el comienzo de la semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que alcanza a varias provincias. A su vez, se esperan nevadas persistentes en sectores de la Patagonia.

El fenómeno podría provocar acumulación de nieve en caminos y rutas, dificultades para circular y cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.

En las zonas más elevadas, las precipitaciones tendrán mayor posibilidad de presentarse en forma de nieve, mientras que en sectores de menor altura podrían alternarse con lluvias.

Nevadas de hasta 20 centímetros: dónde se esperan

La alerta amarilla por nevadas fue emitida para sectores de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones persistentes y de intensidad variable durante este lunes.

De acuerdo con el SMN, la acumulación de nieve podría ubicarse entre 10 y 20 centímetros, aunque en algunos puntos los registros podrían ser superiores. La cantidad final dependerá de las condiciones particulares de cada zona.

El fenómeno tendrá mayor intensidad en los sectores de mayor altura, donde las precipitaciones tendrán más posibilidades de presentarse como nieve. En áreas más bajas, en cambio, puede producirse una combinación de nieve y lluvia.

La extensión del aviso también implica que las condiciones invernales no estarán limitadas exclusivamente a las zonas cordilleranas: sectores de meseta de Santa Cruz también podrían verse alcanzados.

Frío extremo: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla

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Además de las nevadas en la Patagonia, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para este lunes.

Las provincias alcanzadas son:

Buenos Aires

Neuquén

Mendoza

San Luis

Córdoba

La Rioja

Catamarca

Tucumán

El organismo determina este tipo de alertas al comparar las temperaturas previstas con los registros históricos de cada región.

Cuando se esperan valores considerablemente inferiores a los habituales para la época, se considera que existe un evento de frío extremo.

La intensidad y la duración del fenómeno también son factores importantes para establecer el nivel de alerta. Según la evolución de las condiciones, el sistema puede establecer niveles amarillo, naranja o rojo.

Río Gallegos registró una sensación térmica de -10,3°C

Dentro de este escenario, una de las ciudades más afectadas por las bajas temperaturas es Río Gallegos.

Según los datos mencionados en la información meteorológica, la localidad santacruceña registró este lunes una sensación térmica de 10,3°C bajo cero.

Estos valores reflejan la intensidad del ingreso de aire frío que afecta a distintas regiones del país durante el comienzo de la semana.

¿Por qué el frío extremo puede ser peligroso?

El SMN advierte que las temperaturas extremadamente bajas pueden resultar peligrosas para la salud, especialmente entre determinados grupos de la población.

Los principales grupos de riesgo son:

Niños y niñas .

Personas mayores de 65 años .

Personas con enfermedades crónicas.

Ante temperaturas muy bajas, se recomienda reducir la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a las personas que puedan encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad.