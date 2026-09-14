Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento intensas.

La estabilidad marcará este lunes de nuevo el tiempo en España, con cielos despejados y estabilidad en gran parte del país, aunque se prevén rachas muy fuertes de levante en Cádiz y en otros puntos del país como Galicia, el suroeste peninsular y las islas orientales de Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que únicamente se darán intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, Melilla y en el norte de Galicia, así como en zonas del área cantábrica, en la fachada oriental y en las Baleares.

No obstante, el organismo considera probable que aumente la nubosidad al final del día en las costas atlánticas gallegas, con la posible formación de brumas y nieblas costeras y, en el caso de Canarias, anticipa nubes bajas matinales en los litorales y presencia de calima, con concentraciones significativas en las islas orientales.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento intensas. (Fuente: Shutterstock).

Temperatura este lunes en España

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad nordeste peninsular y en los archipiélagos, de forma notable en el nordeste de Galicia y en el área cantábrica y habrá pocos cambios en el resto.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, así como en las islas Canarias orientales, en Galicia y en las depresiones del nordeste y del Cantábrico, mientras que las mínimas aumentarán en el tercio norte peninsular.

En cuanto al viento, la Aemet avisa de que soplará levante fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, con viento moderado del este y nordeste en litorales de Alborán, sureste peninsular, Cantábrico y norte de Galicia. Será flojo en el resto y, en Canarias, soplará viento flojo de componente norte en las zonas bajas y moderado de sur en las altas.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento intensas. Shutterstock

¿Cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?

Andalucía: posibilidad de precipitaciones , principalmente en las sierras del interior y el área del Estrecho.

Canarias: pueden registrarse chubascos por la tarde en zonas interiores de las islas centrales.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?