El sistema de fotomultas en Colombia recibió un giro clave al aprobarse el proyecto que busca modificar las condiciones bajo las cuales se sanciona a los conductores. Las nuevas reglas buscan garantizar mayor equidad en los procesos. Durante años, las sanciones captadas por cámaras han generado controversia, especialmente cuando recaen directamente sobre los propietarios del vehículo. Este nuevo enfoque corrige esas prácticas y refuerza principios fundamentales del derecho. La norma se centra en identificar con precisión al responsable de la infracción. De esta manera evitar sanciones automáticas sin pruebas suficientes. La normativa estableció que no basta con registrar la placa de un vehículo para imponer una sanción. Ahora es necesario demostrar quién cometió realmente la infracción. El senador Elías Vidal explicó que “los carros no cometen infracciones, las cometen personas. Nadie debe ser sancionado si no hay certeza de que fue quien cometió la falta”, dejando claro el enfoque de la propuesta. La iniciativa recogió lineamientos de la Corte Constitucional y redefine el proceso sancionatorio para hacerlo más transparente y justo. Además, el proyecto estableció que las autoridades deben cumplir estándares más estrictos antes de imponer cualquier multa. Los impulsores de la reforma aseguran que el objetivo no es favorecer a infractores, sino garantizar derechos básicos de los ciudadanos.