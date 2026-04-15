El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue sancionado por la Justicia tras ser declarado en desacato por no cumplir una orden judicial que le exigía rectificar declaraciones y pedir disculpas públicas a un exdirectivo del sistema de salud. La medida implica el pago de una multa que supera los $20 millones. El fallo fue emitido por un juzgado administrativo de Bogotá, que concluyó que el mandatario no acató una sentencia previa que protegía los derechos al buen nombre y a la honra de Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud. El origen del caso se remonta a noviembre de 2025, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente retractarse por una serie de declaraciones públicas en las que acusaba a González Montaño de irregularidades en el manejo de recursos del sistema de salud. En esas intervenciones, el mandatario lo calificó como “bandido” y lo vinculó con la presunta pérdida de más de 200.000 millones de pesos. Sin embargo, la Justicia determinó que esas afirmaciones no contaban con pruebas suficientes y vulneraban derechos fundamentales. Ante el incumplimiento de esa orden, el juzgado abrió un incidente de desacato y resolvió imponer una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales vigentes, según información publicada por El Colombiano. Además, la decisión judicial subrayó que el presidente, por su rol institucional, debe actuar con prudencia y responsabilidad, evitando emitir juicios sin respaldo que puedan afectar la reputación de terceros. En el fallo, el juzgado remarcó que el incumplimiento no fue un hecho menor, sino una conducta que puede afectar el equilibrio de poderes. También advirtió que desconocer decisiones judiciales debilita la confianza en las instituciones. Según la resolución, las declaraciones de un jefe de Estado tienen un impacto significativo en la opinión pública, por lo que deben estar acompañadas de responsabilidad, mesura y respeto por la presunción de inocencia. Incluso, el documento sostiene que ignorar una sentencia no solo implica una falta individual, sino que puede sentar un precedente negativo dentro de la sociedad. Luego de conocerse la decisión, el presidente volvió a referirse al caso y reiteró sus cuestionamientos contra el exgerente de Coosalud, insistiendo en que existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos. También cuestionó el fallo judicial y aseguró que no dejará de denunciar lo que considera hechos de corrupción. “Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la Alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”, manifestó.