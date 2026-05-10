España se prepara para un episodio de inestabilidad atmosférica intensa. Un frente con fuertes tormentas cruzará la península de oeste a este, dejando precipitaciones abundantes, chubascos y tormentas durante al menos 72 horas en el norte del país. Justamente, la borrasca estacionaria al oeste de Portugal mantendrá la situación inestable, especialmente durante el domingo, con cielos nubosos y precipitaciones que ocasionalmente irán acompañadas de granizo. Este episodio afectará en menor medida a los archipiélagos canario y balear, con ambiente fresco para la época del año. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste. La nieve hará acto de presencia en cotas altas, por encima de los 1700-2000 metros. Las precipitaciones llegarán principalmente en forma de chubascos y tormentas ocasionales, con posibilidad de granizo. En el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia, las lluvias podrán ser localmente fuertes y persistentes. También se prevén precipitaciones localmente fuertes en el Pirineo occidental y persistentes en el entorno del Sistema Central. En el tercio oriental predominarán los intervalos nubosos, con apertura de claros a lo largo de la tarde, salvo en el cuadrante noroeste. En Canarias se mantendrán cielos nubosos, con precipitaciones ocasionales en las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares, Alborán y el tercio oriental peninsular, de forma notable en zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Por el contrario, se registrarán descensos en el cuadrante noroeste, Ibérica, meseta Sur y Canarias occidentales, con pocos cambios en el resto. Las mínimas se mantendrán prácticamente sin variaciones en general. El viento predominará moderado en la península, con intervalos fuertes de hasta 60 km/h en el norte y posibilidad de rachas muy fuertes en las costas de Galicia y del sureste. No obstante, en el nordeste y Cantábrico estará más calmo. En Baleares se registrarán intervalos fuertes que rolarán a moderado, mientras que en Canarias el viento será flojo variable, salvo en altas cumbres de Tenerife, donde podrá ser fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes.