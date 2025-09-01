Clima: hasta cuándo va a llover en Buenos Aire

Tras un domingo gris, caracterizado por una alerta amarilla, más de 100 mm de lluvias y ráfagas de viento que superaron los 80 km/h, la pregunta que todos se hacen es: ¿hasta cuándo lloverá en Buenos Aires?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se concentrarán principalmente este lunes, con un pronóstico de mejora para el resto de la semana.

El cielo estará completamente cubierto, con un 100% de nubosidad. Además, la humedad se mantendrá alta, alrededor del 78%, lo que hará que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sea moderado, con una velocidad de 8 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 14 km/h. La dirección del viento será del oeste, lo que influirá en la sensación térmica. La temperatura máxima estimada es de 17°C y la mínima de 12°C.

Las lluvias en Buenos Aires cesarán este lunes, dando paso a un clima más agradable y, finalmente, a jornadas soleadas hacia el fin de semana.

¿Cómo sigue el clima el resto de la semana?

A partir del martes, la situación comienza a mejorar significativamente: