Alerta por fenómeno inusual en primavera: el SMN prevé temperaturas récord en el AMBA

Como cada año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su informe climático trimestral que anticipa el comportamiento del tiempo en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Sin embargo, algo llamó la atención de los expertos. El estudio reveló que el trimestre estará marcado por importantes contrastes térmicos y diferencias notables en las lluvias en distintas regiones del país.

Alerta del SMN: ¿cómo estará el clima en primavera?

Según el informe, el centro y noreste de Argentina se mantendrán dentro de un escenario de temperaturas normales o levemente superiores, mientras que el sur del país podría experimentar registros inusuales cálidos, con potenciales récords de calor en la Patagonia.

Por otro lado, el norte y noroeste del territorio nacional podrían atravesar una primavera con temperaturas por debajo de la media histórica.

Respecto a las precipitaciones, se prevén niveles normales en el centro, este y noreste del país, mientras que el noroeste y la región de Cuyo podrían presentar lluvias superiores a lo habitual. En cambio, en la Patagonia se anticipan precipitaciones inferiores al promedio, lo que podría agravar los déficits hídricos acumulados en zonas vulnerables.

¿Cómo influirá el fenómeno de El Niño el Argentina?

El SMN también destacó que el comportamiento del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) será monitoreado de cerca, ya que influye directamente en la dinámica climática regional.

El Niño es un fenómeno climático global que se origina en el océano Pacífico ecuatorial y tiene un fuerte impacto en los patrones meteorológicos de distintas regiones del mundo, incluida Argentina.

Este calentamiento oceánico desencadena cambios drásticos en el clima global, como inundaciones, sequías, incendios forestales y alteraciones en la agricultura, la pesca y la disponibilidad de agua, afectando tanto la producción como el acceso a recursos esenciales en diversas partes del mundo.

Finalmente, el organismo recordó que estos pronósticos son probabilísticos y que es fundamental seguir los avisos actualizados y atender a las recomendaciones oficiales.

Pronóstico semanal: ¿cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en la Ciudad de Buenos Aires en la semana será el siguiente: