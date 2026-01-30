La advertencia volvió a encender las alarmas a nivel global. En su actualización de 2026, el Reloj del Apocalipsis fue ubicado a solo 85 segundos de la medianoche, la marca más extrema desde que fue creado hace casi ocho décadas. La decisión fue tomada por el Boletín de Científicos Atómicos, integrado por expertos internacionales y varios premios Nobel.

¿Qué es el Reloj del Apocalipsis y qué representa?

El Reloj del Apocalipsis es un indicador simbólico creado en 1947 para advertir sobre el riesgo de una catástrofe global provocada por la acción humana. No mide el tiempo real ni predice el futuro, sino que refleja el nivel de amenaza que enfrenta la humanidad en cada momento histórico.

Cada año, un comité de científicos analiza el contexto mundial y ajusta las manecillas del reloj. Para hacerlo, evalúan factores como las tensiones nucleares, los conflictos armados, la crisis climática, los riesgos biológicos y el avance de nuevas tecnologías sin regulación suficiente.

¿Por qué en 2026 se adelantó 85 segundos de la medianoche?

Según los expertos, el nuevo ajuste refleja una acumulación de crisis que no lograron ser contenidas durante el último año. En lugar de avanzar hacia acuerdos de cooperación, las principales potencias profundizaron tensiones políticas, militares y tecnológicas.

El comité advirtió que esta falta de respuestas coordinadas incrementa el riesgo de errores graves a escala global. Por ese motivo, el reloj se adelantó cuatro segundos respecto de la medición anterior, alcanzando su punto más crítico desde su creación.

¿Qué amenazas globales empujan al mundo hacia el límite?

Uno de los factores centrales es el resurgimiento del riesgo nuclear. La guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y el debilitamiento de los acuerdos de control armamentístico elevaron el nivel de alerta, especialmente por el rol de Estados Unidos, Rusia y China.

A esto se suma el agravamiento del cambio climático, con récords de emisiones contaminantes y fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Sequías prolongadas, incendios forestales, inundaciones y tormentas severas ya generan impactos sociales y económicos en distintas regiones del mundo.

¿Por qué preocupan la inteligencia artificial y la falta de liderazgo político?

El avance acelerado de la inteligencia artificial fue señalado como otro factor de riesgo. Su uso en sistemas militares, procesos de decisión estratégica y campañas de desinformación genera nuevas amenazas que todavía no cuentan con reglas claras a nivel internacional.

Además, los científicos alertaron sobre una crisis de liderazgo global. En ese marco, mencionaron el impacto de políticas impulsadas por el presidente Donald Trump, aunque aclararon que se trata de una responsabilidad compartida entre los principales actores del sistema internacional.

Alexandra Bell, mueve el minutero del Reloj del Juicio Final. Jamie Christiani

¿Es posible alejar el Reloj del Apocalipsis?

Los expertos aseguran que aún existe margen para revertir la tendencia si los países retoman el diálogo y la cooperación. Entre las medidas clave mencionan la reactivación de acuerdos de control nuclear, políticas climáticas más firmes y regulaciones claras para las nuevas tecnologías.

“El reloj es una advertencia, no una predicción”, remarcan desde el Boletín. El objetivo es alertar a gobiernos y sociedades sobre la urgencia de tomar decisiones que reduzcan los riesgos y eviten un escenario irreversible.