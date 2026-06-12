Ordenan retirar urgente esta popular pasta de dientes de todos los supermercados del país.

En esta noticia ¿Cómo saber si un producto está autorizado por ANMAT?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, distribución y circulación de una reconocida pasta de dientes, por ser calificada como “ilegítima” para el organismo.

Tras la disposición 3522/2026, publicada en el Boletín Oficial, se detectó que el dentrífico contaba con datos falsos de inscripción, por lo que es ilegal y puede implicar un peligro para la salud.

Ordenan retirar de manera urgente una pasta de diente de todos los supermercados

El producto fue identificado como: “ Dentífrico en polvo con carbón natural- Carbon White, lote: 2505/1, vencimiento 12/2027, cont. Neto 25gr, hecho en Argentina, Elab. Leg: 2582, Res. 155/98, para CARBONWHITE – LIKE S.R.L., Tucumán 304, Paraná, Entre Ríos”.

Según detallaron en el escrito, tenía un nombre, marca y presentación “similares a las del producto original” denominado “Dentífrico blanqueador, Variedades: Menta – Coco – Tutti Fruti" de la marca: Carbonwhite.

Sin embargo, desde la compañía oficial indicaron que no habían elaborado el producto, por lo cual se trataba de “ un producto ilegítimo, que resulta además, una imitación del producto original ”.

Al no poder identificar al establecimiento responsable de su elaboración, ni verificar que cumpla con las condiciones de fabricación, ANMAT consideró que la pasta de dientes “no puede brindar garantías repecto de su seguridad, calidad, eficacia y adecuación a la normativa sanitaria vigente”.

En consecuencia, prohibieron su venta en todo el país y ordenaron retirarla de manera urgente del mercado.

¿Cómo saber si un producto está autorizado por ANMAT?

Quienes deseen saber si un producto está habilitado para consumo y comercio por ANMAT, se debe verificar el número de registro o número de inscripción otorgado por el organismo de control.

Luego, ingresar al siguiente link y hacer la búsqueda correspondiente.