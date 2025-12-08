El telescopio espacial James Webb (JWST) descubrió una galaxia espiral sorprendentemente madura que existió solo 1500 millones de años después del Big Bang, un hallazgo que pone en duda el modelo tradicional de evolución cósmica.

La galaxia, bautizada Alaknanda, presenta una estructura tan organizada y desarrollada que obliga a los astrónomos a revisar cómo y cuándo se formaron las primeras galaxias complejas del universo.

¿Qué encontró el telescopio James Webb en el universo primitivo?

Dos astrónomos de India identificaron, gracias a los datos del JWST, una galaxia espiral de “gran diseño”: con dos brazos simétricos y un núcleo bien definido, muy similar a la Vía Láctea.

Este tipo de estructura, según la teoría clásica, solo debería aparecer miles de millones de años después del Big Bang, no en una etapa tan temprana. Alaknanda, sin embargo, contradice todas las expectativas, ya que:

Tiene 30.000 años luz de diámetro

Forma estrellas a un ritmo veinte veces mayor que la Vía Láctea

La mitad de sus estrellas nació en apenas 200 millones de años

Los investigadores concluyen que esta galaxia tenía una madurez estructural inesperada para su edad, lo que sugiere que el universo temprano era mucho más organizado y eficiente de lo que los modelos actuales predicen.

¿Por qué esta galaxia cuestiona las teorías sobre la evolución del universo?

Las galaxias espirales complejas requieren tiempo, estabilidad y masas enormes de gas para formarse. Los modelos cosmológicos indican que el universo temprano debía estar lleno de galaxias pequeñas, caóticas e irregulares.

Pero Alaknanda aparece completamente desarrollada a una edad en la que, teóricamente, tal estructura no debería existir. Según los astrónomos Rashi Jain y Yogesh Wadadekar:

“Ver un disco espiral tan bien organizado tan pronto en la historia cósmica significa que los procesos de formación galáctica fueron mucho más eficientes de lo esperado”.

Esto implica que las galaxias podrían haberse ensamblado y estabilizado mucho antes, obligando a reescribir la línea temporal aceptada por la cosmología moderna.

(Imagen ilustrativa)

¿Cómo logró el James Webb detectar esta galaxia tan lejana?

Alaknanda se encuentra en la dirección del cúmulo Abell 2744, también conocido como Cúmulo de Pandora. Su enorme gravedad actúa como una lente gravitacional, amplificando la luz de galaxias aún más distantes. Este efecto permitió al JWST:

ver con nitidez los brazos espirales

analizar 21 filtros distintos

estimar su edad, masa estelar, polvo y velocidad de formación de estrellas

El trabajo combina datos de los programas Uncover y MegaScience, dos de los mapas más profundos jamás realizados del universo temprano.

¿Qué significa este hallazgo para la historia del universo?

La existencia de una espiral tan madura a tan pocos millones de años del origen del cosmos cambia la narrativa, ya que indica que las primeras estructuras complejas aparecieron mucho antes de lo previsto.

También sugiere que el gas frío pudo fluir hacia la galaxia de forma eficiente o que una interacción gravitacional temprana moldeó sus brazos. Futuras observaciones del JWST y del radiotelescopio ALMA medirán la rotación del disco y su nivel de “orden interno”, claves para reconstruir su origen.